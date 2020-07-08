Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду

Рэпер и музыкант Канье Уэст, ранее объявивший о баллотировании на пост президента США, раскрыл подробности своей кампании. Его слова передает американское издание Forbes.

Уэст пообещал изменить организационную модель Белого дома, превратив ее в правительственную структуру наподобие той, что он увидел в фильме «Черная Пантера».

В ленте супергеройской киновселенной Marvel сюжет вращается вокруг вымышленной африканской страны Ваканда. Эта чрезвычайно богатая и развитая страна скрыта от соседей и всего внешнего мира. В Ваканде царит монархия.

Рэпер подчеркнул, что еще не прорабатывал вопросы внешней политики и налогообложения. Он отметил, что хочет вернуть «страх и любовь к богу» в школы и все организации, назвал себя противником абортов и объявил вакцинацию «меткой дьявола». Уэст также заявил, что более не поддерживает президента США Дональда Трампа, однако на протяжении всего интервью отзывался о нем с симпатией, критикуя при этом кандидата от демократов Джо Байдена.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он пообещал, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.