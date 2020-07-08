Канье Уэст пообещал превратить Белый дом в Ваканду

Рэпер и музыкант Канье Уэст, ранее объявивший о баллотировании на пост президента США, раскрыл подробности своей кампании. Его слова передает американское издание Forbes.
Уэст пообещал изменить организационную модель Белого дома, превратив ее в правительственную структуру наподобие той, что он увидел в фильме «Черная Пантера».
Рэпер подчеркнул, что еще не прорабатывал вопросы внешней политики и налогообложения. Он отметил, что хочет вернуть «страх и любовь к богу» в школы и все организации, назвал себя противником абортов и объявил вакцинацию «меткой дьявола». Уэст также заявил, что более не поддерживает президента США Дональда Трампа, однако на протяжении всего интервью отзывался о нем с симпатией, критикуя при этом кандидата от демократов Джо Байдена.
Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Его намерение одобрил глава компании SpaceX Илон Маск. Он пообещал, что музыкант может рассчитывать на его полную поддержку.
Фильм «Черная Пантера» вышел в 2018 году. В ленте сыграли Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Энди Серкис, Лупита Нионго, Дэниэл Калуя и другие. На 2022 год запланирована премьера второй части картины.