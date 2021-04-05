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5 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»

Церемонию вручения посетили главные российские знаменитости
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В Москве прошла церемония вручения музыкальной премии «Жара». Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Филипп Киркоров. По красной дорожке прошли Ольга БузоваМанижа, Ольга Серябкина, ВалерияЮлия Савичева, Виктория Дайнеко, Валерий Меладзе, Полина Гагарина.

В ходе гала-концерта на сцене выступили звезды российской эстрады, а победители, выбранные открытым интернет-голосованием, получили награды. Так, певцом года стал Jony. Светлана Лобода, победившая в номинации «Певица года», не смогла присутствовать на церемонии и лично забрать свою награду — ранее исполнительница сообщила о положительном результате теста на коронавирус.

Также награды получили HammAli & Navai («Группа года»), Zivert («Песня года»), Artik & Asti («Альбом года»), Моргенштерн («Прорыв года»), Максим Фадеев (спецноминация «За вклад в искусство»). Среди прочих на сцену с песней Russian Woman вышла Манижа, которая представит Россию на «Евровидении 2021».

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