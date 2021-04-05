Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»

В ходе гала-концерта на сцене выступили звезды российской эстрады, а победители, выбранные открытым интернет-голосованием, получили награды. Так, певцом года стал Jony. Светлана Лобода, победившая в номинации «Певица года», не смогла присутствовать на церемонии и лично забрать свою награду — ранее исполнительница сообщила о положительном результате теста на коронавирус.