Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»

В Москве прошел совместный гала-ужин «Жара Music Awards» и журнала Cosmopolitan. Мероприятие было приурочено к предстоящей церемонии награждения звезд.

Премия «Жара Music Awards» вручается с 2016 года. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. Предстоящая церемония награждения пройдет 4 апреля в «Крокус Сити Холле».