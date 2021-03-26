Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»

В Москве прошел совместный гала-ужин «Жара Music Awards» и журнала Cosmopolitan. Мероприятие было приурочено к предстоящей церемонии награждения звезд.
Вечер посетили исполнители Лариса Долина, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Юлия Зиверт, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Анита Цой, Макс Барских, Эмин Агаларов, недавно рассекретившая беременность певица Юлианна Караулова, телеведущая Юлия Барановская. Гости ужина проголосовали за номинантов музыкальной премии.
Премия «Жара Music Awards» вручается с 2016 года. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса. Предстоящая церемония награждения пройдет 4 апреля в «Крокус Сити Холле».