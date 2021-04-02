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2 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Певица заявила, что она, несмотря на болезнь, продолжает готовить своих подопечных к полуфиналу шоу «Голос. Дети»
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фотографий
12
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Светлана Лобода сообщила о том, что заразилась коронавирусной инфекцией, в своем инстаграм-аккаунте. По словам исполнительницы, несколько дней назад она почувствовала недомогание и симптомы простуды, а вскоре первый тест на COVID-19 показал положительный результат. 

Как пояснила певица и наставница восьмого сезона шоу «Голос. Дети», этап «Поединки» был снят заранее, поэтому, несмотря на болезнь, зрители увидят ее в ближайшем выпуске.

Новость
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Сейчас идет подоготовительный период к полуфиналу, я на каждой репетиции присутствую онлайн, а к следующему эфиру, дай Бог, уже буду в полном порядке.
Светлана Лобода

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина ГагаринаВалерий МеладзеПелагеяДима БиланМаксим ФадеевЛеонид Агутин и Нюша.

Восьмой сезон шоу стартовал на «Первом канале» 12 февраля 2021 года. Помимо Лободы, звездными наставниками в нем выступают Баста и Егор Крид. Ведущими вокального проекта остались Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

7.6
Голос. Дети
2014/Россия12+шоу талантов
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