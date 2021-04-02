Светлана Лобода заразилась коронавирусом

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Светлана Лобода сообщила о том, что заразилась коронавирусной инфекцией, в своем инстаграм-аккаунте. По словам исполнительницы, несколько дней назад она почувствовала недомогание и симптомы простуды, а вскоре первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

Как пояснила певица и наставница восьмого сезона шоу «Голос. Дети», этап «Поединки» был снят заранее, поэтому, несмотря на болезнь, зрители увидят ее в ближайшем выпуске.

Сейчас идет подоготовительный период к полуфиналу, я на каждой репетиции присутствую онлайн, а к следующему эфиру, дай Бог, уже буду в полном порядке. Светлана Лобода

Шoу «Гoлoс. Дети» на «Первoм канале» — российская версия междунарoднoгo детского проекта The Voice. Kids, который с успехом идет во многих странах. В России первый сезон детской версии «Голоса» стартовал в 2014 году. В шоу участвуют конкурсанты в возрасте от 7 до 14 лет. Членами жюри в разное время были Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Пелагея, Дима Билан, Максим Фадеев, Леонид Агутин и Нюша.