Володина — о «Давай поженимся!»: «Думаю, что не вернусь»

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина прокомментировала свой уход из программы в онлайн-шоу «Стрелец-молодец». Астролог призналась, что скучает по проекту, однако отметила: «Я думаю, что не вернусь уже в „Давай поженимся!“».
Говоря о причинах, заставивших ее покинуть шоу, Володина отметила, что ее решение было связано с опасениями за свое здоровье и здоровье пожилых родственников. Астролог поделилась:
Смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии — это было начало апреля — очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких совсем нехороших исходов.
Василиса добавила, что оказалась перед выбором «кошелек или жизнь». «Для меня более базовым страхом был страх за жизнь и здоровье свое. Что же делать, самой себе не верить и идти туда, где такой риск? Год назад было действительно опаснее», — объяснила ведущая. По словам Володиной, в начале пандемии она просила руководство программы позволить ей работать удаленно в течение двух недель. Однако астрологу отказали в такой возможности, и она уволилась из программы. При этом ведущая продолжала работать в онлайн-формате в передачах «Модный приговор» и «Доброе утро».
Володина рассказала, что ее прогноз оказался верным. В начале апреля 2020 года заболели ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина. «Я должна была выходить на съемки 4 апреля, и 3 апреля там снимался „Модный приговор“. <...> Я понимаю, где был этот риск. Потому что после Александра в эту гримерку должна была заехать я», — отметила астролог.
Напомним, в настоящий момент шоу продолжают вести Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Василиса Володина участвовала в съемках проекта с 2008 года.