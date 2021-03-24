Володина — о «Давай поженимся!»: «Думаю, что не вернусь»

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Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина прокомментировала свой уход из программы в онлайн-шоу «Стрелец-молодец». Астролог призналась, что скучает по проекту, однако отметила: «Я думаю, что не вернусь уже в „Давай поженимся!“».

Говоря о причинах, заставивших ее покинуть шоу, Володина отметила, что ее решение было связано с опасениями за свое здоровье и здоровье пожилых родственников. Астролог поделилась:

Смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии — это было начало апреля — очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких совсем нехороших исходов. Василиса Володина

Василиса добавила, что оказалась перед выбором «кошелек или жизнь». «Для меня более базовым страхом был страх за жизнь и здоровье свое. Что же делать, самой себе не верить и идти туда, где такой риск? Год назад было действительно опаснее», — объяснила ведущая. По словам Володиной, в начале пандемии она просила руководство программы позволить ей работать удаленно в течение двух недель. Однако астрологу отказали в такой возможности, и она уволилась из программы. При этом ведущая продолжала работать в онлайн-формате в передачах «Модный приговор» и «Доброе утро».

Володина рассказала, что ее прогноз оказался верным. В начале апреля 2020 года заболели ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина. «Я должна была выходить на съемки 4 апреля, и 3 апреля там снимался „Модный приговор“. <...> Я понимаю, где был этот риск. Потому что после Александра в эту гримерку должна была заехать я», — отметила астролог.