Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
24 марта 2021, Lenta.Ruновость

Володина — о «Давай поженимся!»: «Думаю, что не вернусь»

Астролог покинула проект в начале 2020 года
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бывшая ведущая передачи «Давай поженимся!» Василиса Володина прокомментировала свой уход из программы в онлайн-шоу «Стрелец-молодец». Астролог призналась, что скучает по проекту, однако отметила: «Я думаю, что не вернусь уже в „Давай поженимся!“».

Говоря о причинах, заставивших ее покинуть шоу, Володина отметила, что ее решение было связано с опасениями за свое здоровье и здоровье пожилых родственников. Астролог поделилась:

Новость
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Смею надеяться, что я неплохой прогнозист. Я понимала, что у меня в самом начале пандемии — это было начало апреля — очень высокие риски переболеть тяжело, вплоть до всяких совсем нехороших исходов.
Василиса Володина

Василиса добавила, что оказалась перед выбором «кошелек или жизнь». «Для меня более базовым страхом был страх за жизнь и здоровье свое. Что же делать, самой себе не верить и идти туда, где такой риск? Год назад было действительно опаснее», — объяснила ведущая. По словам Володиной, в начале пандемии она просила руководство программы позволить ей работать удаленно в течение двух недель. Однако астрологу отказали в такой возможности, и она уволилась из программы. При этом ведущая продолжала работать в онлайн-формате в передачах «Модный приговор» и «Доброе утро».

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
Моя оценка

Володина рассказала, что ее прогноз оказался верным. В начале апреля 2020 года заболели ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина. «Я должна была выходить на съемки 4 апреля, и 3 апреля там снимался „Модный приговор“. <...> Я понимаю, где был этот риск. Потому что после Александра в эту гримерку должна была заехать я», — отметила астролог.

Напомним, в настоящий момент шоу продолжают вести Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Василиса Володина участвовала в съемках проекта с 2008 года.

Экс-астролог «Давай поженимся!» объяснила свой уход
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Давай поженимся!
Василиса Володина
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
Экс-астролог «Давай поженимся!» объяснила свой уход
Хмельницкая снялась в шоу «Давай поженимся!»
Моргенштерн пришел в шоу «Давай поженимся!»
Сябитова призналась, что боится увольнения с «Первого канала»
Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева отказалась от участия в провокационном шоу
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!»
Василиса Володина преобразилась для «Модного приговора»
Сябитовой понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
В шоу «Давай поженимся!» пришел жених в костюме Человека-паука
Астролог «Давай поженимся!» ответила обвинившим шоу в постановке
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу
Сябитова позвала Шейк на «Давай поженимся!»
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу
Рассказ Гузеевой о бурной ссоре с мужем вырезали из эфира
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу
Павел Прилучный с женой высмеяли шоу «Давай поженимся!»
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Дана Борисова примет участие в шоу «Давай поженимся!»
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Муж Наташи Королевой привел друга на «Давай поженимся!»
Сябитова надеется, что ее дочь пригласят ведущей на ТВ
Сябитова рассказала об отношениях с Гузеевой на съемках
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Телеканалы меняют сетку вещания из-за трагедии в Кемерово
Новые трейлеры
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Преступление
Трейлер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №2
Отец
Дублированный трейлер
Поколение Вояджер
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 361
Шестой барон 216
Хочу спросить про родителей на выпускном 139
Когда чужие люди учат ваших детей? 125
Здоровье
«Корявая рука коронавируса»: Ургант рассказал о лечении Ощущения, по его словам, «мерзкие».
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь