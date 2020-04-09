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9 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева и Роза Сябитова пока продолжают работать в студии
Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Астролог и ведущая «Давай поженимся!» 45-летняя Василиса Володина решила не участвовать в съемках шоу во время пандемии. Она решила последовать рекомендациям властей и медиков и самоизолироваться, чтобы не подвергать себя и семью риску заражения коронавирусом. Об этом сообщили соведущие Володиной, Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Гузеева рассказала в инстаграм-сториз:

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Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. А мы дураки. Нас так учили: «Раньше думай о родине, потом о себе!» Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой. Так что не удивляйтесь и вопросы не задавайте.
Лариса Гузеева

Гузеева добавила, что в студии из-за режима всеобщей самоизоляции, объявленного в стране, почти никого нет, в связи с чем она гримируется и укладывается перед съемками без чьей-либо помощи.

Сябитова также прокомментировала временные перемены на площадке «Давай поженимся!» в инстаграме:

Мы снимаем программу «Давай поженимся!» не в полном составе. Несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться!

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска, жениху или невесте, предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.

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