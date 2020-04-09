Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»

Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. А мы дураки. Нас так учили: «Раньше думай о родине, потом о себе!» Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой. Так что не удивляйтесь и вопросы не задавайте.