Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»

Астролог и ведущая «Давай поженимся!» 45-летняя Василиса Володина решила не участвовать в съемках шоу во время пандемии. Она решила последовать рекомендациям властей и медиков и самоизолироваться, чтобы не подвергать себя и семью риску заражения коронавирусом. Об этом сообщили соведущие Володиной, Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
Гузеева рассказала в инстаграм-сториз:
Мы с Розой вдвоем работаем. Василиса решила для себя, что ее жизнь и жизнь ее близких ей дороже. Она, наверное, молодец, правильно поступила. А мы дураки. Нас так учили: «Раньше думай о родине, потом о себе!» Мы должны развлекать, мы должны быть на передовой. Так что не удивляйтесь и вопросы не задавайте.
Гузеева добавила, что в студии из-за режима всеобщей самоизоляции, объявленного в стране, почти никого нет, в связи с чем она гримируется и укладывается перед съемками без чьей-либо помощи.
Сябитова также прокомментировала временные перемены на площадке «Давай поженимся!» в инстаграме:
Мы снимаем программу «Давай поженимся!» не в полном составе. Несмотря на обстоятельства, шоу должно продолжаться!
Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска, жениху или невесте, предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами.