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13 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»

Астролог перестала появляться в студии передачи полгода назад
Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!»

Одна из ведущих «Давай поженимся!» Василиса Володина после введения весной обязательного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса отказалась сниматься в шоу. Несмотря на то, что позже ограничения были ослаблены, астролог так и не вернулась к работе над проектом. Отвечая в инстаграме одному из подписчиков, отметившему, что «было бы здорово», если бы Володина начала подключаться к эфирам дистанционно — через видеосвязь, — ведущая намекнула, что предлагала продюсерам шоу такой формат, однако они оказались против:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Я тоже так считаю. Но не продюсеры программы.
Василиса Володина

Когда поклонники ведущей посетовали, что не хотят смотреть программу без нее, Володина отметила, что могла бы запустить собственный проект. «Может быть, откроем мою личную „Давай поженимся!“?» — написала она в комментарии в инстаграме.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. Ведущими шоу, кроме Володиной, являются Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Обе продолжают участвовать в съемках в студии, несмотря на пандемию.

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