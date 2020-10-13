Володина объяснила, почему не вернулась в шоу «Давай поженимся!»

Одна из ведущих «Давай поженимся!» Василиса Володина после введения весной обязательного режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса отказалась сниматься в шоу. Несмотря на то, что позже ограничения были ослаблены, астролог так и не вернулась к работе над проектом. Отвечая в инстаграме одному из подписчиков, отметившему, что «было бы здорово», если бы Володина начала подключаться к эфирам дистанционно — через видеосвязь, — ведущая намекнула, что предлагала продюсерам шоу такой формат, однако они оказались против: