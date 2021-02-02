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2 февраля 2021, 7 Днейновость

Экс-астролог «Давай поженимся!» объяснила свой уход

Тамара Глоба покинула проект в 2018 году
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Тамара Глоба рассказала, почему покинула шоу «Давай поженимся!» на «Первом канале», где была астрологом с 2015 по 2018 год. Как утверждает эксперт, она ушла, потому что не захотела выполнять новые требования продюсеров. Глоба заявила в беседе с порталом News.ru:

15 российских шоу, которые стыдно смотреть (но мы продолжаем)
Я из программы ушла в конце 2018 года, потому что появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу.

Отметим, что до весны 2020 года астрологом «Давай поженимся!» была Василиса Володина. Она взяла паузу в работе из-за пандемии. Эксперт считает, что могла бы выполнять свою работу из дома и подключаться к студии онлайн. Однако продюсеры, по словам Володиной, отказались идти на уступки.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. Ведущими шоу, кроме Володиной, являются Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
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