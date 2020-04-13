Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке

Александр Васильев в шоу «Модный приговор»

Историк моды и ведущий «Модного приговора» на «Первом канале» Александр Васильев описал историю своей болезни и рассказал о помощи телеведущей и доктора медицинских наук Елены Малышевой в госпитализации в медцентр в Коммунарке. Соответствующий пост опубликован в его инстаграм-аккаунте. По словам Васильева, в начале апреля он начал кашлять, температура его тела постепенно повышалась. Сначала телеведущий лечился «бабушкиными методами» — чай, лимон, имбирь, настойка женьшеня, сода.

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Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала скорую помощь. Александр Васильев

Прибывшие по вызову врачи решили госпитализировать историка моды, в больнице у него взяли анализы и обнаружили двустороннее воспаление легких. Васильев рассказал, что теперь благодаря Малышевой, ведущей программы «Жить здорово!», находится в чистой и светлой палате с хорошим пятиразовым питанием.