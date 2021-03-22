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22 марта 2021, Кино Mail.ruновость

Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу

Никита Добрынин был вынужден прекратить работу над проектом
Тимати и Никита Добрынин

Ведущий нового сезона шоу «Холостяк» покинул проект из-за обнаруженного у него коронавируса. Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности на съемочной площадке, Никита Добрынин сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден прекратить участие в съемках.

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Отмечается, что в следующем выпуске реалити, который выйдет в эфир 28 марта, зрители познакомятся с новым ведущим.

Никита Добрынин был героем украинской версиии «Холостяка» и через год после завершения проекта женился на его победительнице.

«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.

Героем восьмого сезона «Холостяка» стал рэпер Тимати, в сентябре расставшийся с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой. Первый выпуск с его участием вышел в эфир 14 марта.

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