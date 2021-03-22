Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу

Тимати и Никита Добрынин

Ведущий нового сезона шоу «Холостяк» покинул проект из-за обнаруженного у него коронавируса. Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности на съемочной площадке, Никита Добрынин сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден прекратить участие в съемках.

Отмечается, что в следующем выпуске реалити, который выйдет в эфир 28 марта, зрители познакомятся с новым ведущим.