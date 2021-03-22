Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу

Ведущий нового сезона шоу «Холостяк» покинул проект из-за обнаруженного у него коронавируса. Несмотря на соблюдение всех мер предосторожности на съемочной площадке, Никита Добрынин сдал положительный тест на COVID-19 и был вынужден прекратить участие в съемках.
Никита Добрынин был героем украинской версиии «Холостяка» и через год после завершения проекта женился на его победительнице.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.
Героем восьмого сезона «Холостяка» стал рэпер Тимати, в сентябре расставшийся с возлюбленной и матерью своего второго ребенка Анастасией Решетовой. Первый выпуск с его участием вышел в эфир 14 марта.