Раскрыта дата премьеры «Холостяка» с Тимати

Телеканал ТНТ анонсировал дату премьеры восьмого сезона шоу «Холостяк», героем которого стал рэпер Тимати. Исполнитель отметил:
Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно разобраться. Поэтому немного будоражит.
Премьера нового сезона проекта состоится на телеканале ТНТ 14 марта в 19.00. По словам создателей, музыкант откроется зрителям с новой стороны. Поможет ему в этом новый ведущий шоу Никита Добрынин, который несколько лет назад участвовал в украинской версии «Холостяка». «В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте», — заявил Никита.
Интересно, что в очередном сезоне реалити участницы, которые сражаются за сердце холостяка, будут получать от Тимати не только красные розы, как это было ранее, но также черные, белые и золотые. Подробности новых правил и назначение роз новых цветов создатели шоу пока не раскрывают.
«Холостяк» — российский аналог одноименного американского реалити, главным героем которого становится успешный неженатый мужчина, находящийся в поисках спутницы жизни. В России проект стартовал в 2013 году. Его участниками становились Егор Крид, резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, Алексей Воробьев, Илья Глинников и другие.