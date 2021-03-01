Раскрыта дата премьеры «Холостяка» с Тимати

Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно разобраться. Поэтому немного будоражит.

Премьера нового сезона проекта состоится на телеканале ТНТ 14 марта в 19.00. По словам создателей, музыкант откроется зрителям с новой стороны. Поможет ему в этом новый ведущий шоу Никита Добрынин, который несколько лет назад участвовал в украинской версии «Холостяка». «В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте», — заявил Никита.