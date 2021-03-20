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20 марта 2021, Lenta.Ruновость

Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериала

Проекты находятся в стадии разработки
Кадр из сериала «Игра престолов»

Вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо проекта «Дом дракона». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первое ответвление популярного шоу, получившее название «Девять путешествий» (The 9 Voyages), расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Этот персонаж также появится в «Доме дракона», так что сюжеты будут пересекаться. В первоисточнике писателя Джорджа Р.Р. Мартина герой представлен в пожилом возрасте, поэтому предполагается, что в сериале расскажут о его молодости. Шоураннером проекта станет создатель сериала «Рим» Бруно Хеллер.

Второй спин-офф имеет на данный момент рабочее название «Десять тысяч кораблей» (10 000 Ships). Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.

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Третий проект озаглавили как «Блошиное Дно» (Flea Bottom). Сюжет шоу развернется в трущобном квартале Королевской Гавани. Подробности не раскрываются, однако в числе действующих лиц заявлены персонажи из оригинального сериала — Джендри Баратеон и Давос Сиворт. Роли последних в «Игре престолов» исполнили Джозеф Демпси и Лиам Каннингэм соответственно.

Издание уточняет, что все три проекта находятся в стадии разработки. Пока не известно точно, что из этого попадет в эфир.

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.

Осенью 2019 года стало известно, что HBO выпустит приквел «Игры престолов» под названием «Дом дракона». Действие сериала развернется за 300 лет до событий оригинального шоу, в центре внимания окажется история рода Таргариенов. Режиссером «Дома дракона» выступил Мигель Сапочник («Видоизмененный углерод»). Выход шоу ожидается в 2022 году.

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