Вселенная «Игры престолов» расширится еще на три сериала

Кадр из сериала «Игра престолов»

Вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо проекта «Дом дракона». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Первое ответвление популярного шоу, получившее название «Девять путешествий» (The 9 Voyages), расскажет о морских приключениях Корлиса Велариона. Этот персонаж также появится в «Доме дракона», так что сюжеты будут пересекаться. В первоисточнике писателя Джорджа Р.Р. Мартина герой представлен в пожилом возрасте, поэтому предполагается, что в сериале расскажут о его молодости. Шоураннером проекта станет создатель сериала «Рим» Бруно Хеллер.

Второй спин-офф имеет на данный момент рабочее название «Десять тысяч кораблей» (10 000 Ships). Главной героиней сериала станет королева ройнаров Нимерия, которая после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавила исход своего народа на юг Вестероса.

Третий проект озаглавили как «Блошиное Дно» (Flea Bottom). Сюжет шоу развернется в трущобном квартале Королевской Гавани. Подробности не раскрываются, однако в числе действующих лиц заявлены персонажи из оригинального сериала — Джендри Баратеон и Давос Сиворт. Роли последних в «Игре престолов» исполнили Джозеф Демпси и Лиам Каннингэм соответственно.

Издание уточняет, что все три проекта находятся в стадии разработки. Пока не известно точно, что из этого попадет в эфир.

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.