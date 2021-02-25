«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию

Сергей Безруков в интервью «Известиям» рассказал, чем занимался во время вынужденного перерыва в работе, связанного с пандемией коронавируса. Из-за карантинных ограничений актер полгода не выходил на сцену и не снимался:
Мы жили на даче, занимались подсобным хозяйством — даже курей завели. Я сам сажал помидоры, огурцы, плодовые деревья. Понимаете, нас не запугать, мы советские люди.
Артист добавил, что помнит жизнь в 1990-е с товарами по талонам и пустым холодильником. «И сейчас бы выжили: на гречке, на макаронах», — сказал он.
Безруков также рассказал, что Московский Губернский театр, художественным руководителем которого является актер, был включен в список получателей президентского гранта, поэтому художественный персонал во время «коронавирусных» ограничений мог получать дополнительные выплаты.
«У нас 140 человек творческого персонала: 70 артистов и 70 музыкантов оркестра. Все они этой весной оказались на грани выживания, но благодаря гранту мы платили им зарплату, как будто они работали в театре с переработкой», — пояснил худрук.
К слову, с момента начала пандемии коронавируса многие звезды заявляли о том, что столкнулись с трудностями из-за закрытия площадок и отмены выступлений. Знаменитости неоднократно пытались привлечь внимание общественности к проблемам своей индустрии, однако в ответ зачастую сталкивались с непониманием и осуждением со стороны публики и даже коллег.
Безруков снимался в фильмах и сериалах «Годунов», «Бригада», «Оптимисты», «Каникулы строгого режима», «Высоцкий. Спасибо, что живой».