Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии

Евгений Петросян поделился в инстаграме переживаниями по поводу будущего отечественного юмора. Артист рассказал об отмене гастролей и отметил, что российские артисты из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений не выходили на сцену уже более пяти месяцев:
Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать.
Петросян добавил, что юмористический жанр требует постоянных тренировок. Одних репетиций в этом случае недостаточно, артистам нужно еще и взаимодействие со зрителями.
При этом юморист подчеркнул, что понимает опасения властей, запрещающих проведение концертов. Но также заметил, что ему непонятно, почему кинотеатры работают, а концертные залы — нет.
Евгений Петросян — российский юморист, на ТВ выходили программы «Кривое зеркало», «Юморина», «Пародии! Пародии! Пародии!!!», «Петросян-шоу» с его участием.