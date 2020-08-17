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17 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии

Артист подчеркнул, что юмористический жанр требует постоянных тренировок
Евгений Петросян в шоу «Аншлаг»

Евгений Петросян поделился в инстаграме переживаниями по поводу будущего отечественного юмора. Артист рассказал об отмене гастролей и отметил, что российские артисты из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений не выходили на сцену уже более пяти месяцев:

Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели-десяти дней. Если два-три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать.
Евгений Петросян

Петросян добавил, что юмористический жанр требует постоянных тренировок. Одних репетиций в этом случае недостаточно, артистам нужно еще и взаимодействие со зрителями.

При этом юморист подчеркнул, что понимает опасения властей, запрещающих проведение концертов. Но также заметил, что ему непонятно, почему кинотеатры работают, а концертные залы — нет.

Евгений Петросян — российский юморист, на ТВ выходили программы «Кривое зеркало», «Юморина», «Пародии! Пародии! Пародии!!!», «Петросян-шоу» с его участием.

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