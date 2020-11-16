Валерий Меладзе объяснил призыв бойкотировать новогодние съемки

Певец Валерий Меладзе объяснил свой призыв к артистам отказаться от съемок в новогодних развлекательных передачах. В комментарии «Московскому комсомольцу» артист пояснил:
Я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию: каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «огоньков» и других развлекательных программ.
Меладзе добавил, что такой шаг расстроил бы телезрителей, однако привлек бы внимание общества к проблеме его коллег. Артист отметил, что его самого уже пригласили поучаствовать в съемках новогодних программ. «Вот пойду ли я — теперь не факт. Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост», — отметил Валерий.
Ранее Меладзе разместил в инстаграме запись, в которой резко отреагировал на ограничения, введенные в Москве на фоне пандемии коронавируса (лимит на заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров). Исполнитель подчеркнул в публикации, что в сложившейся ситуации артисты несут большие убытки. Он добавил, что, по его мнению, если звезды проигнорируют съемки новогодних программ, «кто-то, может, и заметит» отрасль, где заняты десятки тысяч людей, «лишенных работы уже в течение многих месяцев».
Многие коллеги после публикации поста осудили Меладзе. Так, юморист Владимир Винокур заявил телеканалу «Звезда», что относится к идее не сниматься в новогодних шоу «скептически», а певица Анита Цой подчеркнула, что, хотя внимание к работникам сферы развлечений и их проблемам, конечно, привлечь стоит, необходимо найти для этого другой способ. Лев Лещенко отметил, что «делать скандал из естественного рабочего момента» недопустимо. Актер и телеведущий Оскар Кучера, в свою очередь, напротив, поддержал Меладзе.