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3 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые фото со съемок

Актриса сменила прическу ради роли в комедии «Не смотри вверх»

В сети появились фото Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, сделанные на съемках новой комедии Адама МакКея «Не смотри вверх». Работа над лентой, которая выйдет на Netflix, идет в Бостоне.

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Лоуренс для съемок кардинально сменила имидж: на фото папарацци с площадки она запечатлена с рыжими волосами и короткой челкой. Возможно, актриса использовала парик. Что касается ДиКаприо, то его герой носит густую бороду и усы.

«Не смотри вверх» расскажет об астрономах, которые пытаются предупредить человечество о приближении к Земле гигантского метеорита, способного уничтожить планету.

В комедии также появятся Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и другие.

Выход фильма «Не смотри вверх» запланирован на 2021 год.

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