Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые фото со съемок

В сети появились фото Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, сделанные на съемках новой комедии Адама МакКея «Не смотри вверх». Работа над лентой, которая выйдет на Netflix, идет в Бостоне.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Лоуренс для съемок кардинально сменила имидж: на фото папарацци с площадки она запечатлена с рыжими волосами и короткой челкой. Возможно, актриса использовала парик. Что касается ДиКаприо, то его герой носит густую бороду и усы.

«Не смотри вверх» расскажет об астрономах, которые пытаются предупредить человечество о приближении к Земле гигантского метеорита, способного уничтожить планету.

Выход фильма «Не смотри вверх» запланирован на 2021 год.