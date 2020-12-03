Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые фото со съемок

В сети появились фото Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, сделанные на съемках новой комедии Адама МакКея «Не смотри вверх». Работа над лентой, которая выйдет на Netflix, идет в Бостоне.
Лоуренс для съемок кардинально сменила имидж: на фото папарацци с площадки она запечатлена с рыжими волосами и короткой челкой. Возможно, актриса использовала парик. Что касается ДиКаприо, то его герой носит густую бороду и усы.
«Не смотри вверх» расскажет об астрономах, которые пытаются предупредить человечество о приближении к Земле гигантского метеорита, способного уничтожить планету.
В комедии также появятся Кейт Бланшетт, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, Джона Хилл, Мэттью Перри, Ариана Гранде и другие.
Выход фильма «Не смотри вверх» запланирован на 2021 год.