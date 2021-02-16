85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Актер и режиссер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, 85-летний Соломин госпитализирован. «Но чувствует себя пока хорошо», — уточнила она. Известно, что Соломин заболел несколько дней назад.