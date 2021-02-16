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16 февраля 2021, Газета.Ruновость

85-летний Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Заражение актера подтвердили в Малом театре
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8
фотографий
8
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Актер и режиссер, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин заразился коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По словам Михайловой, 85-летний Соломин госпитализирован. «Но чувствует себя пока хорошо», — уточнила она. Известно, что Соломин заболел несколько дней назад.

Народный артист СССР Юрий Соломин является художественным руководителем Малого театра с 1988 года. Снимался в десятках фильмов, в числе которых «Дерсу Узала», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…».

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