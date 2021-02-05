Шевельков объяснил свое отсутствие в новых «Гардемаринах»

Исполнитель роли князя Никиты Оленева в многосерийной картине «Гардемарины, вперед!» актер Владимир Шевельков в интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» рассказал, почему не снимался в новых «Гардемаринах».
Свое отсутствие в ленте актер объяснил сложными отношениями с режиссером киносаги о российских офицерах XVIII века Светланой Дружининой. Атмосфера на съемочной площадке, вспоминает Шевельков, всегда была напряженной, однако ему помогала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым:
С ними я всегда был своим, в процессе работы с режиссерской группой — не очень.
Актер рассказал, что много ссорился с Дружининой из-за несовпадающих взглядов на режиссуру. В продолжение «Гардемаринов, вперед!» его не позвали.
Шевельков появлялся в советских и российских фильмах и сериалах «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Было у отца три сына», «Хозяйка детского дома», «Васильевский остров». Он также стал режиссером сериалов «Тест на беременность», «Рожденная звездой», «Васильевский остров».
Первая часть истории о гардемаринах, «Гардемарины, вперед!», была снята в 1987 году. Затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Уже завершились съемки четвертой части истории, лента должна выйти в 2021 году. В фильме после почти 30-летнего перерыва появятся как давно полюбившиеся зрителям герои, так и новые персонажи. Их роли исполнили Ника Здорик, Андрей Лаптев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Агния Дитковските, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и другие.
Предполагается, что зрители увидят также пятых «Гардемаринов». Бессменным режиссером лент серии выступает Светлана Дружинина, а оператором — ее супруг Анатолий Мукасей.