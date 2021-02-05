Шевельков объяснил свое отсутствие в новых «Гардемаринах»

Свое отсутствие в ленте актер объяснил сложными отношениями с режиссером киносаги о российских офицерах XVIII века Светланой Дружининой. Атмосфера на съемочной площадке, вспоминает Шевельков, всегда была напряженной, однако ему помогала дружба с Дмитрием Харатьяном и Сергеем Жигуновым: