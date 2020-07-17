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17 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»

Режиссер рассказала об окончании работы над четвертой частью и проанонсировала новый фильм
Во время загрузки произошла ошибка.

Светлана Дружинина готовится снимать пятую часть истории о гардемаринах. Режиссер рассказала в инстаграме о завершении работы над фильмом «Гардемарины 4», показала фото с площадки и сообщила:

Это не слухи, «Гардемарины 5» действительно будут! Сейчас активно работаем над этим!
Светлана Дружинина

Дружинина уточнила, что съемки пятого фильма пройдут в Крыму. «На данном этапе мы завершаем работу над четвертым фильмом и готовим экспедицию в Крым для съемок пятого!» — рассказала постановщик. Подробностей сюжета новой картины она не раскрыла.

Во время загрузки произошла ошибка.

События четвертого фильма о приключениях гардемаринов развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев. В картине также задействованы Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Агния Дитковските, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и другие актеры.

Первая часть серии, «Гардемарины, вперед!», вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Премьера четвертой ленты запланирована на 2020 год.

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