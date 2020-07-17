Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»

Светлана Дружинина готовится снимать пятую часть истории о гардемаринах. Режиссер рассказала в инстаграме о завершении работы над фильмом «Гардемарины 4», показала фото с площадки и сообщила:
Это не слухи, «Гардемарины 5» действительно будут! Сейчас активно работаем над этим!
Дружинина уточнила, что съемки пятого фильма пройдут в Крыму. «На данном этапе мы завершаем работу над четвертым фильмом и готовим экспедицию в Крым для съемок пятого!» — рассказала постановщик. Подробностей сюжета новой картины она не раскрыла.
События четвертого фильма о приключениях гардемаринов развернутся в 1787 году на фоне русско-турецкой войны. В центре внимания в новой ленте окажутся дети героев предыдущих фильмов — представителей молодого поколения сыграли Ника Здорик и Андрей Лаптев. В картине также задействованы Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Агния Дитковските, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный и другие актеры.
Первая часть серии, «Гардемарины, вперед!», вышла в 1987 году, затем последовали картины «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Премьера четвертой ленты запланирована на 2020 год.