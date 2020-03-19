Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили

Старт съемок специального выпуска культового сериала «Друзья» перенесли из-за ситуации с коронавирусом, пишет Variety со ссылкой на источники.
Съемки серии, в которой главные герои — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — должны были воссоединиться, планировалось начать в конце марта. Однако теперь они отложены минимум до мая.
Популярный сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Отмечается, что специальный эпизод сериала «Друзья» будет приурочен к запуску нового стримингового сервиса телевизионной сети HBO.