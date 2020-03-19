Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили

Старт съемок специального выпуска культового сериала « Друзья » перенесли из-за ситуации с коронавирусом, пишет Variety со ссылкой на источники.

Популярный сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Отмечается, что специальный эпизод сериала «Друзья» будет приурочен к запуску нового стримингового сервиса телевизионной сети HBO.