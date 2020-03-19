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19 марта 2020, Газета.Ruновость

Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили

Причиной послужило распространение коронавируса
Кадр из сериала «Друзья»

Старт съемок специального выпуска культового сериала «Друзья» перенесли из-за ситуации с коронавирусом, пишет Variety со ссылкой на источники.

Съемки серии, в которой главные герои — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер — должны были воссоединиться, планировалось начать в конце марта. Однако теперь они отложены минимум до мая.

Популярный сериал «Друзья» выходил с 1994 по 2004 год. Отмечается, что специальный эпизод сериала «Друзья» будет приурочен к запуску нового стримингового сервиса телевизионной сети HBO.

Какими стали звезды «Друзей» спустя 25 лет
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