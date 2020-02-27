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27 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»

Актриса призналась, что они с коллегами по сериалу редко собираются вшестером
Кадр из сериала «Друзья»

Кортни Кокс стала гостьей онлайн-шоу Кевина Нилона, где рассказала о грядущем воссоединении звезд культового ситкома «Друзья», которое состоится в мае 2020 года. Актриса отметила, что очень воодушевлена возможностью встретиться и пообщаться с коллегами:

Мы все соберемся вместе и будем говорить о шоу. Я так рада! Мы отлично проведем время, будет здорово. Мы еще никогда не делали такого — не садились рядом, чтобы вспомнить этот потрясающий опыт.
Кортни Кокс
8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

Кокс отметила, что после завершения съемок ситкома актеры редко собирались вшестером. Однако звезда вспомнила о недавней встрече с Мэттью Перри, Мэттом ЛеБланом, Дэвидом Швиммером, Лизой Кудроу, Дженнифер Энистон (судя по всему, фото именно с этого вечера в конце 2019 года появилось в сети). Актриса подчеркнула:

Мы не виделись лет, наверное, 15 — и вот, наконец, собрались и поужинали все вместе. Такие встречи случались всего, наверное, раза два с тех пор, как шоу кончилось. И на них всегда так весело!
Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, ранее были официально подтверждены слухи о том, что на оригинальной площадке студии Warner Bros., где раньше снимали ситком, состоится воссоединение каста сериала. Реюнион будет представлять собой не новый эпизод «Друзей», а часовое ток-шоу. Выпуск будет приурочен к запуску стриминговой платформы HBO Max, купившей права на показ культового сериала в США.

«Друзья» выходили в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком, который рассказывал о жизни шести друзей в Нью-Йорке, стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу.

Как изменились звезды сериала «Друзья» за 25 лет
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