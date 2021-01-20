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20 января 2021, Lenta.Ruновость

Моргенштерн заявил о готовности поехать на «Евровидение»

Ранее отправить рэпера на конкурс призывал продюсер Иосиф Пригожин

Российский рэпер Моргенштерн готов ехать на международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом 22-летний музыкант заявил в инстаграм-сториз.

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Ранее Иосиф Пригожин призвал отправить Моргенштерна в качестве представителя России на конкурс. По словам продюсера, то, что в 2020 году «Евровидение» отменили, не означает, что группа Little Big, которая должна была на нем выступить, непременно представит Россию на соревновании и в 2021-м. «У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов», — отметил Пригожин.

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«Евровидение 2020» планировалось провести в Нидерландах в мае. Однако из-за коронавируса конкурс заменили на специальный концерт в несостязательном формате. В начале января 2021-го стало известно, что этой весной песенный конкурс состоится, несмотря на продолжающуюся пандемию. По предварительным данным, шоу пройдет в Роттердаме, его финал запланирован на 22 мая.

Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) родился в Уфе. Первые клипы начал снимать еще в школе, завел видеоблог. Молодой человек играл в рок-группах, выступал на улицах. Известность Алишеру принес онлайн-проект #ИзиРэп, в котором он высмеивал деятельность современных рэперов. В феврале 2018 года Моргенштерн выпустил первый мини-альбом.

В декабре 2020 года рэпер принял участие в съемках шоу «Давай поженимся!» в качестве друга жениха.

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