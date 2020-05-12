Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Российская группа Little Big, которая должна была участвовать в международном конкурсе «Евровидение 2020», готова представить Россию на смотре в следующем году, если их выберут вновь. Об этом участники группы рассказали в интервью блогеру NikkieTutorials. Вокалисты Илья Прусикин и Софья Таюрская отметили:

Если нас позовут, если еще раз дадут нам шанс поучаствовать в этом, это будет хорошо. Если нет, то мы ни в коем случае не обидимся, потому что этот конкурс делается не для победы и не для того, чтобы доказать себе что-то.

По их мнению, «в России очень много достойных ребят, которым это поможет раскрыться и показать себя миру». «Это, наверное, даже важнее, чем победа. Мы не обидимся и будем даже поддерживать такое решение», — добавили участники группы. Прусикин также назвал разочаровывающим известие об отмене «Евровидения» в 2020 году. «Мы как люди, выращенные поп-культурой, которые должны были участвовать в этом событии, были очень разочарованы. Это была прям обида», — признался он.

65-й по счету конкурс «Евровидение» должен был пройти с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах. Планировалось, что Россию на нем представит группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс в этом году из-за пандемии коронавируса. Вместо «Евровидения» организаторы проведут 16 мая специальное онлайн-шоу Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»), в котором примут участие заявленные конкурсанты этого года. В России эфир будет транслировать «Первый канал».