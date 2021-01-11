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11 января 2021, Lenta.Ruновость

Раскрыта судьба «Евровидения» в 2021 году

В 2020-м конкурс отменили из-за коронавируса
«Евровидение» | Источник: Legion-Media.ru

Международное вокальное состязание «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.

Артист заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

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Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей».

В сентябре 2020-го организаторы «Евровидения» представили четыре сценария проведения мероприятия в 2021 году, подчеркнув, что формат конкурса будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире. Ранее стали известны даты проведения состязания — его финал запланирован на 22 мая.

«Евровидение 2020», которое должно было пройти в Роттердаме, отменили в связи с пандемией коронавируса. Представителем России на конкурсе была выбрана группа Little Big.

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