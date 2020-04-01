Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение», который отменен в 2020 году из-за коронавируса, 16 мая проведут специальное шоу с участием музыкантов, которые должны были выступить на смотре этого года, а также конкурсантов прошлых лет. Об этом сообщается на сайте «Евровидения».

Исполнительный директор Йон Ол Санд заявил:

К сожалению, в этом году не будет песенного конкурса «Евровидение». Взамен мы намерены объединить Европу 16 мая с уникальной телевизионной программой в прайм-тайм.

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Он также призвал «транслировать это шоу в духе единства и объединения» всех вещателей, которые должны были принять участие в этом году, и членов Европейского вещательного союза в других странах.

Программа Eurovision: Europe Shine A Light в несостязательном формате отметит песни представителей 41 страны, которые были заявлены на смотр. «Шоу также намерено объединить артистов 2020 года из их стран по всей Европе для исполнения хита прошлого „Евровидения“. Текст песни подходит для ситуации, в которой мы оказались», — отметили организаторы.

Ожидается, что программа будет длиться около двух часов. Подробный список артистов и вещателей, которые будут его транслировать, организаторы огласят в ближайшие недели. Уже известно, что концерт будет показан на канале «Евровидения» в сети.