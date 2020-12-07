Моргенштерн пришел в шоу «Давай поженимся!»

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) снялся в программе «Давай поженимся!», которая транслируется на «Первом канале». Видео с исполнителем в сториз инстаграма опубликовала ведущая передачи Лариса Гузеева.

В роликах, которые показала пользователям сети Гузеева, артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а затем останавливается и поправляет прическу. В каком именно качестве рэпер поучаствовал в передаче, пока неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что в данный момент идут съемки новогодних выпусков шоу.

Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»