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7 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Моргенштерн пришел в шоу «Давай поженимся!»

Видео с исполнителем показала в инстаграме ведущая программы Лариса Гузеева

Российский рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) снялся в программе «Давай поженимся!», которая транслируется на «Первом канале». Видео с исполнителем в сториз инстаграма опубликовала ведущая передачи Лариса Гузеева.

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В роликах, которые показала пользователям сети Гузеева, артист стоит на сцене студии в белой рубашке, черных брюках и галстуке. Сначала он танцует, а затем останавливается и поправляет прическу. В каком именно качестве рэпер поучаствовал в передаче, пока неизвестно. При этом Гузеева упомянула о том, что в данный момент идут съемки новогодних выпусков шоу.

Лариса Гузеева в шоу «Давай поженимся!»

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Согласно условиям программы, герою выпуска — жениху или невесте — предлагается сделать выбор из трех кандидатов, каждый из которых рассказывает о себе и пытается завоевать сердце участника различными способами. Вместе с Гузеевой передачу ведет также Роза Сябитова. Ранее соведущей Гузеевой и Сябитовой также была астролог Василиса Володина, но она перестала появляться в студии из-за пандемии коронавируса.

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