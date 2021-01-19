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19 января 2021, Lenta.Ruновость

Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ

Валерий Комиссаров заявил, что знает, где взять денег на продолжение шоу
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Создатель «Дома 2», бывший депутат Госдумы Валерий Комиссаров рассказал в интервью InterMedia, что решил выкупить у телеканала ТНТ права на реалити-шоу. Он заявил:

Я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь «Дом 2» им больше не нужен.
Валерий Комиссаров
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По словам Комиссарова, он готов возобновить проект и сделать его интересным. «То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей», — считает шоумен. В пример текущей ситуации со спадом интереса к бренду «Дом 2» Комиссаров привел время, когда корпорация Apple осталась без своего сооснователя Стива Джобса. Предпринимателя уволили в 1985 году, после более чем десять лет он вернулся в компанию. Комиссаров подчеркнул, что реалити-шоу все еще интересны людям. «Жанр реалити-шоу неисчерпаем, во всем мире телеканалы и стриминги развивают это направление все активнее», — добавил продюсер.

Он заключил, что знает, как получить финансирование на такой крупный телепроект:

У настоящих опытных продюсеров всегда есть возможности привлечь финансирование, тем более что я хорошо знаю, как сделать сенсационный проект за вдвое-втрое меньший бюджет.

В конце 2020 года канал ТНТ объявил о завершении показа «Дома 2». Решение было принято из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Реалити-шоу выходило в эфир с 2004 года. Его ведущими в разные годы были Ксения Собчак, Влад Кадони, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Ольга Орлова. Последний эпизод вышел в эфир 30 декабря.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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