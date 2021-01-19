Создатель «Дома 2» решил выкупить проект у ТНТ

По словам Комиссарова, он готов возобновить проект и сделать его интересным. «То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей», — считает шоумен. В пример текущей ситуации со спадом интереса к бренду «Дом 2» Комиссаров привел время, когда корпорация Apple осталась без своего сооснователя Стива Джобса. Предпринимателя уволили в 1985 году, после более чем десять лет он вернулся в компанию. Комиссаров подчеркнул, что реалити-шоу все еще интересны людям. «Жанр реалити-шоу неисчерпаем, во всем мире телеканалы и стриминги развивают это направление все активнее», — добавил продюсер.