Стали известны причины закрытия «Дома 2»

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МОСКВА, 29 дек — РИА «Новости». Реалити-шоу «Дом 2» перестало быть рентабельным, руководство телеканала ТНТ само приняло решение о закрытии шоу, сообщил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров. «Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он («Дом 2». — Прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы», — рассказал Жаров в эфире «России 24».

По словам менеджера, нерентабельным проект стал «в последние два года». Жаров добавил:

То есть проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки.

Попытки изменить что-то внутри формата, как подчеркнул медиаменеджер, к успеху не привели. «Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала — отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем»,— добавил Жаров.

О том, что «Дом 2» перестанет выходить на канале ТНТ, стало известно в конце декабря. Ксения Бородина и Ольга Бузова, не сдерживая слез, объявили участникам о закрытии проекта. Ведущие и бывшие участники шоу эмоционально попрощались с проектом в соцсетях: посты в инстаграме, помимо Бузовой и Бородиной, опубликовали также Ксения Собчак, Влад Кадони и другие причастные к реалити звезды.