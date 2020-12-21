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21 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2»

Проект больше не будет выходить на ТНТ
Ольга Бузова в шоу «Дом 2»

Телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом 2» в конце декабря. Ведущие программы, в том числе бывшие, эмоционально отреагировали на новость, опубликовав в инстаграмах архивные кадры со съемок проекта и прощальные посты. Так, Ольга Бузова назвала шоу культовым для российского телевидения и призналась ему в любви. Она написала:

Шоу «Дом 2» больше не будет в 23.00. Его просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом 2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. <…> Мне сложно говорить и писать... Поэтому пока все. Прощай, легенда.
Ольга Бузова

В свою очередь, Ксения Бородина отметила, что «отдала любимой работе» больше 15 лет жизни. По словам ведущей, хотя шоу часто ругали, его любили, а главное — смотрели и сопереживали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телезвезда обратилась к публике:

И знаете что? За эти 17 лет я ни разу не встретила того, кому было все равно на «Дом 2»! У каждого всегда было свое, особое мнение, как можно и как нельзя, что должно быть, а что — нет!

Экс-ведущая «Дома 2» Ксения Собчак же вспомнила, что шоу — ее первая телевизионная работа. По словам Ксении, она счастлива иметь подобный опыт, а также рада, что «вовремя ушла и пошла дальше»:

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После этого были и НТВ, и «Россия», «Первый» и «Последний герой», и GQ, и «Дождь» и много-много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам, и «Дом 2» я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, не важно, кто кем был, важно, кто кем стал!
Ксения Собчак

Собчак добавила, что, по ее информации, шоу в 2021 году переедет на другой телеканал. На тот же факт намекнул в инстаграме и Влад Кадони, который написал:

Мы расстаемся с ТНТ, но не расстаемся со своей аудиторией. <…> Что будет дальше, я пока сказать не могу. Но в новом году «Дом 2» заживет новой жизнью. Никто не умер, не грустите, «Дом 2» не умер! Поверьте, мы умеем удивлять.

Эту же информацию подтвердил телеканалу «360» генеральный директор «Дома 2» Александр Расторгуев.

«Дом 2» — реалити-шоу, в котором мужчины и женщины строят отношения и ищут любовь. Проект выходит в эфир с 2004 года и собирает у экранов тысячи зрителей. Передачу ведут Ксения Бородина, Ольга Бузова и Ольга Орлова. Последний выпуск «Дома 2» на канале ТНТ выйдет 30 декабря.

1.5
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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