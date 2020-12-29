«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение

Кадр из фильма «Заражение»

У фильма «Заражение» появится продолжение. Над новой лентой работают режиссер Стивен Содерберг и сценарист Скотт З. Бернс, вместе создавшие триллер 2011 года о вирусе и пандемии. Содерберга, который рассказал о проекте в подкасте Happy Sad Confused, цитирует портал IndieWire:

Это будет что-то вроде философского сиквела «Заражения», но в несколько ином контексте. <...> Мы обсуждали со Скоттом, какой могла бы оказаться следующая стадия истории, рассказанной в «Заражении». Начали над этой идеей работать. Стивен Содерберг

Новый проект пока находится на стадии ранней разработки. Судя по всему, фильм не станет прямым сиквелом фильма 2011 года, однако Содерберг отметил, что в нем будут затронуты те же темы и идеи. Ранее постановщик заявлял, что плодотворно работал во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и написал несколько новых сценариев.

Триллер «Заражение» рассказывает о неизвестном вирусе, распространившемся по миру. По сюжету, женщина, вернувшись в США из Гонконга, умирает от неизвестной болезни. Вскоре у других людей начинают проявляться те же симптомы, что были и у нее: сухой кашель, повышенная температура, судороги. В фильме снялись Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишберн, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Мэтт Дэймон.

6.8 Заражение 2011 / США, ОАЭ 12+ драма триллер фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

В 2020 году картина «Заражение» стала самым популярным фильмом в сети. Зрители посчитали, что лента «предсказала» пандемию коронавируса. Джуд Лоу, который исполнил одну из главных ролей в триллере, признался, что эксперты, консультировавшие съемочную группу, предупреждали о неизбежности реальной пандемии в будущем. О том, что съемки в «Заражении» подготовили его к ситуации, в которой весь мир оказался в 2020 году, также заявил Мэтт Дэймон.