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29 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

«Предсказавший» пандемию триллер «Заражение» получит продолжение

Стивен Содерберг работает над новым фильмом, связанным с лентой 2011 года о смертельном вирусе
Кадр из фильма «Заражение»

У фильма «Заражение» появится продолжение. Над новой лентой работают режиссер Стивен Содерберг и сценарист Скотт З. Бернс, вместе создавшие триллер 2011 года о вирусе и пандемии. Содерберга, который рассказал о проекте в подкасте Happy Sad Confused, цитирует портал IndieWire:

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Это будет что-то вроде философского сиквела «Заражения», но в несколько ином контексте. <...> Мы обсуждали со Скоттом, какой могла бы оказаться следующая стадия истории, рассказанной в «Заражении». Начали над этой идеей работать.
Стивен Содерберг

Новый проект пока находится на стадии ранней разработки. Судя по всему, фильм не станет прямым сиквелом фильма 2011 года, однако Содерберг отметил, что в нем будут затронуты те же темы и идеи. Ранее постановщик заявлял, что плодотворно работал во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса, и написал несколько новых сценариев.

Триллер «Заражение» рассказывает о неизвестном вирусе, распространившемся по миру. По сюжету, женщина, вернувшись в США из Гонконга, умирает от неизвестной болезни. Вскоре у других людей начинают проявляться те же симптомы, что были и у нее: сухой кашель, повышенная температура, судороги. В фильме снялись Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишберн, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Мэтт Дэймон.

6.8
Заражение
2011/США, ОАЭ12+драматриллерфантастика
Моя оценка

В 2020 году картина «Заражение» стала самым популярным фильмом в сети. Зрители посчитали, что лента «предсказала» пандемию коронавируса. Джуд Лоу, который исполнил одну из главных ролей в триллере, признался, что эксперты, консультировавшие съемочную группу, предупреждали о неизбежности реальной пандемии в будущем. О том, что съемки в «Заражении» подготовили его к ситуации, в которой весь мир оказался в 2020 году, также заявил Мэтт Дэймон.

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