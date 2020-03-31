Опустевшие города из фильмов-катастроф: 19 впечатляющих кадров

Лондон — «28 дней спустя»
Герой Киллиана Мерфи выходит из комы, чтобы обнаружить себя на опустевших после распространения жуткого вируса улицах Лондона. Вся Англия охвачена эпидемией, а те, кто еще не превратился после инфицирования в зомби, сходят с ума.
Нью-Йорк — «Я — легенда»
В недалеком будущем ученые нашли лекарство от рака, но просчитались, и средство оказалось от человечества — 99% населения превратилось в заразных мутантов. Доктор Роберт Невилл (Уилл Смит) вошел в оставшийся процент. Поэтому теперь в компании верной овчарки гуляет днем по живописно заросшему сорняками Нью-Йорку, охотится на антилоп и ставит ловушки на инфицированных, а ночью, забаррикадировавшись в особняке, пытается разработать вакцину и шлет в эфир послания возможным уцелевшим.
Вашингтон — «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
Опасное (но и безумно веселое!) путешествие по стране четверки охотников на зомби ненадолго прерывается в американской столице — герои с комфортом обустраиваются не где-нибудь, а в заброшенном Белом доме, предварительно вытравив оттуда назойливых зомбаков.
Москва — «Фантом»
В странном российско-американском триллере компании молодых туристов-иностранцев приходится столкнуться с внезапным вторжением пришельцев и бегать по опустевшей Москве: в кадре — одинаково безлюдные — Красная площадь и центральные улицы, ГУМ, Храм Христа Спасителя и даже подземка.
Герои фильма «Фантом» в ГУМе.
Париж — «Дыши во мгле»
Смертельно опасный туман, уничтожающий все живое, опускается на улицы самого романтичного города Земли. Немногие из оставшихся в живых забираются за чистым воздухом на крыши зданий: без связи, воды и еды они все еще надеются на помощь.
Но главные герои фильма «Дыши во мгле» (в исполнении Ромена Дюриса и переболевшей коронавирусом Ольги Куриленко) рискуют прогуляться по парижским улицам, окутанным смертельно опасной мглой. Все — ради спасения собственной дочери.
Сан-Франциско — «Мстители: Финал»
Пока команда мстителей безуспешно сражалась с Таносом, Скотт Лэнг (он же Человек-муравей) проторчал где-то в другом измерении, а вернувшись в привычную реальность, обнаружил себя на полупустых улицах в окружении заброшенных и заросших зеленью домов. Герою еще только предстояло узнать, что самый могущественный злодей уничтожил половину всего живого.
Глазго — «Последняя любовь на Земле»
Герои Евы Грин и Юэна МакГрегора — эпидемиолог и шеф-повар — встречают друг друга в разгар загадочной эпидемии, охватившей мир. В разных странах, на каждом континенте люди в самом буквальном смысле лишаются чувств — каждого из пяти, одного за другим.
Необъяснимое явление стремительно приобретает характер пандемии — улицы пустеют, люди погружаются в депрессию. И лишь влюбленные торопятся насладиться друг другом, пока еще не все чувства утрачены.
Детройт — «Исчезновение на 7-й улице»
Необычное затмение не просто погружает американский город во тьму, но и становится причиной бесследного исчезновения большинства его жителей. Несколько уцелевших наблюдают опустевшие больницы, дома, кинотеатры, магазины и улицы — им предстоит не только выбираться из опасной темноты, но и попытаться пролить свет на причины произошедшего.
Где-то в Австралии — «Ровер»
Гай Пирс и Роберт Паттинсон пытаются выжить, а заодно догнать похитителей своего автомобиля, в бесконечной изнуряющей австралийской пустыне — после того, как мир погрузился в хаос в результате очередной катастрофы.
Американская глушь — «Тихое место»
В воображении Джона Красински в 2020 году человечество практически истреблено кровожадными монстрами, напрочь лишенными зрения, но обладающими невероятно острым слухом. Одна американская семья приноровилась выживать на своей ферме, не издавая ни единого звука, но периодически приходится совершать вылазки в заброшенный городок неподалеку — до тех пор, пока это не заканчивается трагедией.
Нью-Йорк — «Послезавтра»
Обледеневшие небоскребы, застывшая Статуя Свободы, целиком засыпанные снегом дома и улицы, корабли, вмерзшие в лед, и снующие в поисках добычи волки — таким пугающе непривычным видом Нью-Йорка режиссер Роланд Эммерих поразил зрителей в 2004 году в своем теперь уже культовом фильме-катастрофе — о том, как на планету обрушились глобальные климатические катаклизмы.
Одни из героев «Послезавтра» оказались заперты в превращенном в гигантскую льдышку Нью-Йорке и укрывались в здании Национальной библиотеки, найдя спасение в книгах — нет, не от тоски, а от холодной смерти, поддерживая ими огонь в камине, единственном источнике тепла.
Бостон — «Мобильник»
В триллере по роману Стивена Кинга апокалипсис начинается со... звонка обычного мобильного телефона. В один миг импульс, передаваемый по сотовой связи, превращает всех абонентов в злобных зомби, в городе воцаряются хаос и разруха. Уцелевшему главному герою, вовремя сообразившему не отвечать на звонки, предстоит продираться через неприветливые улицы, стадионы, метро, бары, леса и поля, чтобы воссоединиться с семьей.
Лондон — «Новая эра Z»
И еще одна история про человечество, находящееся на грани уничтожения из-за смертельного вируса, который превращает людей в кровожадных ходячих мертвецов. В этот раз вся надежда — на самих зараженных, опасных, но обладающих феноменальным интеллектом. Именно они — ключ к созданию спасительной вакцины, поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля, и люди вместе с подопытными инфицированными направляются в заросший причудливыми растениями Лондон...
Неизвестный город — «Слепота»
В огромном городе, у которого нет названия, по неизвестным причинам начинается странная эпидемия — люди один за одним внезапно теряют зрение. В итоге лишь одна женщина — героиня Джулианны Мур — остается зрячей и единственным проводником в целом мегаполисе слепых.
Москва и окрестности — «Аванпост»
Москва недалекого будущего, в котором после глобального блэкаута потеряна связь по всему миру, сияет неоновыми огнями и пестрит депрессивными граффити. А совсем неподалеку, за пределами так называемого «круга жизни» — сплошь тьма и неизвестность, дома опустели, целые жилые кварталы словно вымерли. Что это — техногенная катастрофа? Смертельный вирус? Или, быть может, инопланетное вторжение? Ответ способен удивить и героев, и зрителей.