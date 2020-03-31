Опустевшие города из фильмов-катастроф: 19 впечатляющих кадров

И еще одна история про человечество, находящееся на грани уничтожения из-за смертельного вируса, который превращает людей в кровожадных ходячих мертвецов. В этот раз вся надежда — на самих зараженных, опасных, но обладающих феноменальным интеллектом. Именно они — ключ к созданию спасительной вакцины, поэтому их держат в специальном бункере, оберегая от контактов с внешним миром. Но однажды ситуация выходит из-под контроля, и люди вместе с подопытными инфицированными направляются в заросший причудливыми растениями Лондон...