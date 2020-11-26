Объявлена официальная замена Деппу в «Фантастических тварях»

Появилась официальная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на пресс-релиз Warner Bros.
О том, что Миккельсен может заменить Деппа, сообщалось еще в начале ноября. Однако тогда сам датский актер опроверг новость о переговорах с Warner Bros.
Джонни Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело. Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере $10 млн всего за один день, который успел провести на съемочной площадке.
Фильмы серии «Фантастические твари и где они обитают» являются приквелами истории о Гарри Поттере, их действие разворачивается в начале 20-го века. Первая лента вышла в 2016 году, вторая — в 2018-м. Кроме Деппа, в картинах снимались Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц. Режиссером франшизы выступает Дэвид Йейтс.
Премьеру третьего фильма серии перенесли на июль 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.
Мадс Миккельсен — известный датский актер, который также много снимается в США. Широкую известность получил после роли в сериале «Ганнибал». Также Миккельсен появлялся в фильмах «Казино Рояль», «Доктор Стрэндж», «Охота», «Еще по одной».