Объявлена официальная замена Деппу в «Фантастических тварях»

Мадс Миккельсен | Источник: Legion-Media.ru

Появилась официальная замена голливудскому актеру Джонни Деппу в третьей части франшизы «Фантастические твари». Волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на пресс-релиз Warner Bros.

О том, что Миккельсен может заменить Деппа, сообщалось еще в начале ноября. Однако тогда сам датский актер опроверг новость о переговорах с Warner Bros.

Джонни Деппа лишили роли волшебника Грин-де-Вальда в очередной части «Фантастических тварей» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Актриса утверждала, что Депп избивал ее, об этом написал таблоид The Sun. Актер подал на газету в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело. Лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере $10 млн всего за один день, который успел провести на съемочной площадке.

Джонни Депп в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Премьеру третьего фильма серии перенесли на июль 2022 года из-за пандемии коронавируса. Ранее релиз ленты планировали на ноябрь 2021-го.