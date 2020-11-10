После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли

Джонни Депп в фильме « Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Американская кинокомпания Warner Bros. назвала новую дату премьеры фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» — 15 июля 2022 года. Об этом сообщило издание Variety.

Согласно первоначальным планам, премьера картины была намечена на ноябрь 2021 года, но расписание съемок пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа. Кто заменит его на съемочной площадке, пока неизвестно.

Голливудского актера попросили отказаться от роли волшебника Грин-де-Вальда после нового витка скандала с экс-супругой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Депп проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала, в котором говорилось, что он якобы избивал жену. Сам актер намерен обжаловать это решение. Поклонники Деппа уже запустили в сети петицию с требованием вернуть звезде роль волшебника.