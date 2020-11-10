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10 ноября 2020, Известияновость

После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли

Поклонники актера уже запустили в сети петицию с требованием вернуть ему роль волшебника
Джонни Депп в фильме « Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Американская кинокомпания Warner Bros. назвала новую дату премьеры фильма «Фантастические твари и где они обитают 3» — 15 июля 2022 года. Об этом сообщило издание Variety.

Согласно первоначальным планам, премьера картины была намечена на ноябрь 2021 года, но расписание съемок пересмотрели после ухода из проекта Джонни Деппа. Кто заменит его на съемочной площадке, пока неизвестно.

Голливудского актера попросили отказаться от роли волшебника Грин-де-Вальда после нового витка скандала с экс-супругой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии. Депп проиграл суд таблоиду The Sun из-за материала, в котором говорилось, что он якобы избивал жену. Сам актер намерен обжаловать это решение. Поклонники Деппа уже запустили в сети петицию с требованием вернуть звезде роль волшебника.

Примечательно, что, по данным The Hollywood Reporter, Депп получит весь многомиллионный гонорар за отмененные съемки в третьем фильме франшизы «Фантастические твари», несмотря на свой уход из проекта. Хотя актер успел сняться только в одной сцене перед тем, как расторг контракт с Warner Bros., договоренность со студией предусматривала, что он получит гонорар полностью, даже если фильм не будет снят или на его роль выберут другого актера.

Фантастические твари и где они обитают 3
2022/СШАприключенияфэнтези

Фильмы серии «Фантастические твари и где они обитают» являются приквелами истории о Гарри Поттере, их действие разворачивается в начале 20-го века. Первая лента вышла в 2016 году, вторая — в 2018-м. Кроме Деппа, в картинах снимались Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц. Режиссером франшизы выступает Дэвид Йейтс, который снимал также последние четыре фильма о Гарри Поттере. Сценарист серии — автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. Всего к выходу запланировано пять частей истории.

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