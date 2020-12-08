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8 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался

Юморист рассказал о работе с бывшей женой в интервью Манучарову
Евгений Петросян в шоу «Эмпатия Манучи»

Евгений Петросян стал гостем шоу «Эмпатия Манучи» и признался Вячеславу Манучарову, что сожалеет о распаде своего творческого дуэта с Еленой Степаненко, который случился из-за их развода:

Мне жалко дуэт. Дуэт у нас получился, и мне его жаль искренне. Я хотел бы его сохранить.
Евгений Петросян

Юморист отметил, что предлагал Степаненко расстаться мирно, однако бывшей супруге, по словам артиста, захотелось «войны». В ходе беседы артист также признался, что вся его семейная и личная жизнь подчинена творчеству. Говоря о молодой супруге Татьяне Брухуновой, которая ранее работала его помощницей, Петросян рассказал:

Новость
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Таня со мной уже давно, лет десять. Она мне по-всякому помогала. Она и создавала мой сайт когда-то, и находила какие-то «смешнульки» для меня, была корреспондентом смешного. Потом она училась, чтобы стать концертным директором.

На вопрос Манучарова, не думает ли он, что после 58 лет на сцене заслужил отдых, Петросян отметил, что не может «ничего не делать». «Моя жизнь профессиональная состоит из многих отраслей. Я и режиссер, и монтирую сам, пишу сценарии, работаю с авторами, актерами, работаю над собой. Я и артист — это самая главная моя ипостась. У меня много функций», — подчеркнул юморист.

Петросян также назвал себя «консерватором» и отметил, что часто критикует молодых коллег за поведение на сцене. В пример Петросян привел Гарика Харламова. «Я говорил ему: когда ты уже закончишь ругаться матом, что это такое вообще? Ты уже вырос из своих коротких штанишек», — вспомнил Петросян беседу с комиком.

После того, как выпуск «Эмпатии Манучи» был опубликован в сети, Манучаров пришел на программу «Пусть говорят», где обсудил с другими гостями студии свое интервью с юмористом и показал отрывки из него.

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