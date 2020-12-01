75-летний Петросян вошел в Книгу рекордов России

Евгений Петросян стал рекордсменом: его имя попало в Книгу рекордов России. 75-летний Петросян получил сертификаты за «самую продолжительную карьеру артиста юмористического (разговорного) жанра» и «наибольшее количество выпусков авторских юмористических телепередач».
Как отметили в официальном инстаграме Книги рекордов, Петросян выступает на сцене уже 58 лет. Все эти годы артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий ведет активную творческую деятельность. Что касается авторских передач Петросяна на ТВ, то в эфир вышло 1441 выпуска «Смехопанорамы» и «Петросян-шоу».
«Смехопанорама» транслировалась на телевидении с 1994 по 2011 год. Петросян рассуждал в передаче о комическом вообще и на эстраде в частности, о месте и функциях юмора в повседневной жизни. Периодически в программе появлялись гости — юмористы и друзья ведущего. Также зрители могли увидеть фрагменты выступлений различных артистов. В разное время гостями «Смехопанорамы» стали Михаил Задорнов, Илья Олейников, Аркадий Райкин, Елена Воробей, Елена Степаненко, Любовь Полищук, Максим Галкин и другие.
«Петросян-шоу» выходит в эфир с 2015 года. В каждом выпуске — сценки, пародии, частушки и многое другое.
Евгений Петросян в разное время также принимал участие в работе над другими юмористическими шоу, в частности, программами «Кривое зеркало», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Пародии! Пародии! Пародии!!!».