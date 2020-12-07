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7 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»

Актер уже ведет переговоры с представителями НАСА
Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Голливудский актер Том Круз планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что артист готов потратить крупную сумму денег на реализацию своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Те, в свою очередь, якобы заверили Круза в том, что эта миссия вполне выполнима.

В мае стало известно, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе с участием Круза.

Отмечалось, что к проекту, который находится на ранней стадии разработки, также привлекли НАСА.

В серии боевиков «Миссия: невыполнима» с 1996 года вышло шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Планируется выход седьмой и восьмой частей. Они станут заключительными фильмами франшизы. Выход лент изначально был запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно, однако из-за пандемии коронавируса точные даты премьер остаются неизвестны.

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