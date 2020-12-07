Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Голливудский актер Том Круз планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Отмечается, что артист готов потратить крупную сумму денег на реализацию своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Те, в свою очередь, якобы заверили Круза в том, что эта миссия вполне выполнима.

В мае стало известно, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе с участием Круза.

Отмечалось, что к проекту, который находится на ранней стадии разработки, также привлекли НАСА.