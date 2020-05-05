Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас

Завсегдатаи Бродвея знают Марка Хэмилла как разнопланового театрального актера, но для большинства зрителей мира он вот уже более 40 лет – джедай Люк Скайуокер из «Звездных войн». Исполнив эту роль в оригинальной трилогии в 1980-х, Хэмилл вернулся к ней в нулевых, а затем в конце 2010-х. И хотя в ленте «Звездные войны. Последние джедаи» (2017) Люк соединился с Силой (то есть физически умер), мы, вполне вероятно, сможем наблюдать его призрак в последующих фильмах саги, как это было в картине «Скайуокер. Восход».