Актеры, много лет играющие одну и ту же роль: тогда и сейчас

Арнольд Шварценеггер — Терминатор, 35 лет
В рейтинге 100 лучших героев и злодеев, составленном Американским институтом киноискусства, хороший-плохой-злой терминатор Т-800 занимает сразу две строчки: 48-ю как герой и 22-ю как злодей. Играть такого противоречивого персонажа, должно быть, непросто, но Арни успешно справляется с этой задачей вот уже 35 лет.
Марк Хэмилл — Люк Скайуокер, более 40 лет
Завсегдатаи Бродвея знают Марка Хэмилла как разнопланового театрального актера, но для большинства зрителей мира он вот уже более 40 лет – джедай Люк Скайуокер из «Звездных войн». Исполнив эту роль в оригинальной трилогии в 1980-х, Хэмилл вернулся к ней в нулевых, а затем в конце 2010-х. И хотя в ленте «Звездные войны. Последние джедаи» (2017) Люк соединился с Силой (то есть физически умер), мы, вполне вероятно, сможем наблюдать его призрак в последующих фильмах саги, как это было в картине «Скайуокер. Восход».
Сильвестр Сталлоне — Рокки, более 40 лет
Силач с грустными глазами Сильвестр Сталлоне закрепился в наших сердцах сразу в двух образах: несгибаемого боксера Рокки Бальбоа и боевой машины Джона Рэмбо. Но все же именно Рокки сделал Слая звездой. Стартовав в 1976-м, франшиза «Рокки» растянулась более чем на 40 лет. И хотя в последних фильмах «Крид: Наследие Рокки» (2015) и «Крид 2» (2018) сам Бальбоа отошел на второй план, его история, кажется, еще не закончена.
Джейми Ли Кертис — Лори Строуд, более 40 лет
«Королева крика» Джейми Ли Кертис получила свой титул благодаря роли девушки-которая-выжила Лори Строуд из серии фильмов «Хэллоуин». Отважная Строуд убивала маньяка в маске Майкла Майерса по меньшей мере четыре раза и один раз сама погибала от его рук, но это не мешало обоим раз за разом возвращаться на экраны. Этот кровавый танец длится уже 40 лет (первый «Хэллоуин» вышел в 1978-м, десятый, «Хэллоуин убивает», планировался на 2020-й), и пока Джейми жива и здорова, он вряд ли закончится.
Брюс Уиллис — Джон Макклейн, 25 лет
Острый на язык и никогда не унывающий детектив Джон Макклейн в неизменном исполнении Брюса Уиллиса вершил правосудие по всему миру – в Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Нью-Йорке и даже Москве – с 1988 по 2013-й, то есть 25 лет. Но – сюрприз! – не все еще сказано: к выходу на экраны готовится боевик «Макклейн», приквел и сиквел «Крепкого орешка» одновременно, где мы увидим детектива в начале его карьеры в 1970-х и в наши дни.
Том Круз — Итан Хант, более 20 лет
На самом деле «Миссия невыполнима» существует уже больше полувека. Оригинальный сериал был популярен в 60-70-х годах прошлого века, в 80-90-х выходил сериал-продолжение, а с 1996 года невыполнимую миссию осуществляет агент Итан Хант в лице нестареющего Тома Круза. За 20 с лишним лет Круз сыграл Ханта в шести картинах, и впереди нас ждут еще как минимум две. Бесконечность — не предел!
Хью Джекман — Логан (Росомаха), 17 лет
В 2019 году Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса как актеры, дольше всех игравшие супергероев. Начав с «Людей Икс» (2000) и закончив «Логаном» (2017), Джекман исполнял роль Росомахи в течение 17 лет. И хотя Хью распрощался с когтистым мутантом после его смерти в «Логане», мы помним о том, что события франшизы разворачиваются в двух временных пластах, а значит, возвращение Росомахи еще возможно. Надеемся и ждем.
Милла Йовович — Элис, 14 лет
Клон-убийца со сверхспособностями Элис крошила кровожадных зомби в «Обители зла» на протяжении 14 лет. За это время играющая ее Милла Йовович успела выйти замуж за создателя франшизы Пола У. С. Андерсона и родить ему двух дочерей. Завершив шестой фильм, «Последнюю главу», супруги переключились на новую историю: осенью нас ждет экранизация видеоигры «Охотник на монстров» — по сути, те же – там же, но вместо ходячих трупов Милла будет рубить разношерстных монстров.
Роберт Дауни-мл. — Железный человек, более 10 лет
1 мая 2008 года в российский прокат вышел фильм «Железный человек». Мы познакомились с киновселенной Marvel и ее главным символом — Тони Старком. За 11 лет Роберт Дауни-мл. буквально сросся с Тони. Видеть его в других образах так же странно, как смотреть фильмы про Мстителей без Железного человека. Но даже после грустного прощания с героем в финале «Мстителей», не будем терять надежду. Ведь, как говорит Джеймс Кэмерон, в научной фантастике никто по-настоящему не умирает.
Джонни Депп — Капитан Джек Воробей, более 10 лет
Изначально чудаковатый пират Джек Воробей задумывался как второстепенный персонаж, но впоследствии стал главным и бессменным символом франшизы «Пираты Карибского моря». Джонни Депп не раз говорил, что готов кривляться в образе манерного капитана до конца своих дней, так что мы наверняка еще встретимся с Воробьем — скорее всего, в 2023 году, в 20-ю годовщину существования франшизы.
Харрисон Форд — Индиана Джонс, более 40 лет
Харрисон Форд умудрился закрепиться сразу в двух франшизах, затянувшихся на десятилетия. Но если история дерзкого контрабандиста Хана Соло, просуществовав в кино в общей сложности почти 40 лет, все же завершилась – в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» (не считая короткого камео в «Скайуокер: Восход»), то Индиана Джонс оказался куда более живучим. В 2022 году, через 41 год после выхода первого фильма «В поисках утраченного ковчега» и когда самому Форду исполнится 80 лет, самоуверенный искатель приключений вновь наденет шляпу и возьмет в руки кнут в пятом эпизоде саги.
Джуди Денч — М, 17 лет
В 1995 году в фильме «Золотой глаз» публике были представлены новый Бонд — Пирс Броснан, и новая глава британской разведки МИ-6. Джуди Денч стала первой женщиной в роли М, «пережила» Броснана и некоторое время руководила Дэниэлом Крэйгом, однако «погибла» в фильме «Координаты "Скайфолл"». Леди Денч играла М 17 лет. Немного – по сравнению с другими героями нашей подборки. Но все же дольше, чем все ее коллеги-мужчины из бондианы.
Вин Дизель — Доминик Торрето, 19 лет
Как и в случае с Джеком Воробьем, персонаж Вина Дизеля в «Форсаже» не был задуман как центральный, однако вот уже почти 20 лет благородный уличный гонщик Доминик Торрето не покидает руля. Поговаривали, что после смерти Пола Уокера в 2015 году Дизель мог уйти из франшизы. Но в 2017 году случился «Форсаж 8», а в 2021 нас ждет «Форсаж 9», где в центре сюжета по-прежнему наш хмурый герой.