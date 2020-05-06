Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и голливудский актер Том Круз решили снять первый в мире боевик в космосе, сообщает Deadline.

По словам собеседников издания, речь идет не о продолжении франшизы «Миссия: невыполнима». Это будет новый приключенческий экшен, который находится на ранней стадии разработки: у него пока нет студии. К реализации проекта привлекли NASA, где уже подтвердили разработку картины. В космическом агентстве отметили:

Мы рады возможности поработать с Томом Крузом на Космической станции. Важно, чтобы медиа вдохновляли новое поколение инженеров и ученых воплощать в жизнь амбициозные планы NASA.