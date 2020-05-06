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6 мая 2020, Lenta.Ruновость

Том Круз и Илон Маск снимут фильм в космосе

Разработку картины уже подтвердили в NASA
Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска и голливудский актер Том Круз решили снять первый в мире боевик в космосе, сообщает Deadline.

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По словам собеседников издания, речь идет не о продолжении франшизы «Миссия: невыполнима». Это будет новый приключенческий экшен, который находится на ранней стадии разработки: у него пока нет студии. К реализации проекта привлекли NASA, где уже подтвердили разработку картины. В космическом агентстве отметили:

Мы рады возможности поработать с Томом Крузом на Космической станции. Важно, чтобы медиа вдохновляли новое поколение инженеров и ученых воплощать в жизнь амбициозные планы NASA.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Миссия невыполнима 7» с Томом Крузом в главной роли, которые проходили в Италии, приостановлены из-за коронавируса. На фоне пандемии выход картины «Топ Ган: Мэверик» с Крузом перенесли с июля на декабрь 2020 года.

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