Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике

Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые после того, как был госпитализирован и перенес операцию, появился на публике. В сториз инстаграма актер показал фото с афишей комедии «Комета Галлея». В ленте он исполнил одну из главных ролей.

Возможно, Прилучный побывал в кинотеатре на показе фильма со своим участием. Комедийная мелодрама «Комета Галлея» рассказывает о семье Артемьевых: интеллигентной, но чудаковатой старушке, ее дочери и двух внучках. Тихая и размеренная жизнь четырех женщин кардинально меняется, когда в их квартире необычным образом появляется странный физик-астроном.

Прилучный попал в больницу в конце ноября. По словам актера, его прооперировали.

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма с Прилучным