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4 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике

Актер сфотографировался на фоне афиши фильма со своим участием

Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые после того, как был госпитализирован и перенес операцию, появился на публике. В сториз инстаграма актер показал фото с афишей комедии «Комета Галлея». В ленте он исполнил одну из главных ролей.

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Возможно, Прилучный побывал в кинотеатре на показе фильма со своим участием. Комедийная мелодрама «Комета Галлея» рассказывает о семье Артемьевых: интеллигентной, но чудаковатой старушке, ее дочери и двух внучках. Тихая и размеренная жизнь четырех женщин кардинально меняется, когда в их квартире необычным образом появляется странный физик-астроном.

Комета Галлея
2020/Россия12+драмамелодрамакомедия
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Кроме Прилучного, в картине снялись Лия Ахеджакова, Анна Чиповская, Антон Шагин, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Анна Михалкова, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова. «Комета Галлея» вышла в прокат 3 декабря.

Прилучный попал в больницу в конце ноября. По словам актера, его прооперировали.

Смотрите фоторепортаж со съемок фильма с Прилучным

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