Прилучный впервые после выписки из больницы появился на публике

Звезда «Мажора» Павел Прилучный впервые после того, как был госпитализирован и перенес операцию, появился на публике. В сториз инстаграма актер показал фото с афишей комедии «Комета Галлея». В ленте он исполнил одну из главных ролей.
Возможно, Прилучный побывал в кинотеатре на показе фильма со своим участием. Комедийная мелодрама «Комета Галлея» рассказывает о семье Артемьевых: интеллигентной, но чудаковатой старушке, ее дочери и двух внучках. Тихая и размеренная жизнь четырех женщин кардинально меняется, когда в их квартире необычным образом появляется странный физик-астроном.
Кроме Прилучного, в картине снялись Лия Ахеджакова, Анна Чиповская, Антон Шагин, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Анна Михалкова, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова. «Комета Галлея» вышла в прокат 3 декабря.
Прилучный попал в больницу в конце ноября. По словам актера, его прооперировали.