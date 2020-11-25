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25 ноября 2020, Lenta.Ruновость

Прилучный впервые высказался о своей госпитализации

Актер планирует восстановиться в ближайшее время

Павел Прилучный опубликовал в инстаграме фото в «кровавом» гриме со съемок 2018 года «для привлечения внимания». В подписи актер, которого недавно госпитализировали, рассказал о своем состоянии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что в настоящее время восстанавливается после операции: 

Насколько я пока понял из СМИ, я подрался за бабушку в гей-клубе, чтобы продать эту историю кому-то с ТВ, и еще там что-то было.
Павел Прилучный
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Он добавил, что подобная версия кажется людям интереснее правды, и заявил, что в реальных деталях инцидента будут разбираться правоохранительные органы.

Актер поблагодарил врачей, которые ему помогали, и поклонников, которые писали слова поддержки. «Также спасибо всем другим специалистам: экстрасенсам, тарологам, травматологам-комментаторам. Приятно осознавать, что я совершенно правильно в вас не верю», — добавил Прилучный. По словам актера, в ближайшее время он планирует восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

В ночь на 23 ноября в сети появилась информация о том, что Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. Сообщалось, что у него были диагностированы перелом лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

Павел Прилучный — актер театра и кино. Известен по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», «Квест», «В клетке», снимался в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», «Тень звезды».

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