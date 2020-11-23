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23 ноября 2020, РИА Новостиновость

Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного

Актер находится под наблюдением врачей
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15
фотографий
15
фотографий

МОСКВА, 23 ноя — РИА «Новости». Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, медики оценивают как стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказала агент артиста Екатерина Сычева. Она отметила:

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Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Как писала пресса, на Прилучного напали. Подробности возможного инцидента неизвестны. По словам Сычевой, готовится заявление в правоохранительные органы.

Павел Прилучный известен по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», «Квест», «В клетке» и фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», «Тень звезды».

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