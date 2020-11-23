Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного

МОСКВА, 23 ноя — РИА «Новости». Состояние актера Павла Прилучного, госпитализированного в Москве, медики оценивают как стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказала агент артиста Екатерина Сычева. Она отметила:
Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Как писала пресса, на Прилучного напали. Подробности возможного инцидента неизвестны. По словам Сычевой, готовится заявление в правоохранительные органы.
Павел Прилучный известен по сериалам «Мажор», «Закрытая школа», «Квест», «В клетке» и фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», «Тень звезды».