Агент рассказала о состоянии госпитализированного Прилучного

МОСКВА, 23 ноя — РИА «Новости». Состояние актера Павла Прилучного , госпитализированного в Москве, медики оценивают как стабильное. Об этом РИА «Новости» рассказала агент артиста Екатерина Сычева. Она отметила:

Сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он восстанавливается под наблюдением специалистов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Прилучного госпитализировали с переломом черепа. Позднее в московской городской клинической больнице №1 имени Пирогова сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Как писала пресса, на Прилучного напали. Подробности возможного инцидента неизвестны. По словам Сычевой, готовится заявление в правоохранительные органы.