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4 февраля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото

Главную роль в лирической комедии «Комета Галлея» исполняет Лия Ахеджакова
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В Москве стартовали съемки лирического телефильма «Комета Галлея» с 81-летней Лией Ахеджаковой в главной роли. Партнерами легендарной актрисы стали Анна Чиповская, Павел Прилучный, Антон Шагин, Юлия Ауг, Алексей Кравченко, Даниил Спиваковский, Эммануил Виторган, Игорь Верник, Нина Усатова, Максим Лагашкин, Ксения Кутепова и другие.

Действие картины развернется в предновогодней Москве. По сюжету, в старом доме в центре столицы живет семья Артемьевых: интеллигентная чудаковатая старушка Янга Львовна, ее дочь и две внучки. Тихая и размеренная жизнь четырех женщин резко меняется, когда в их квартире необычным образом появляется странный физик-астроном.

Автором сценария и режиссером телефильма выступила Милена Фадеева («Отчий берег», «Обнимая небо»). По словам Фадеевой, главную роль она прописывала специально для Ахеджаковой, которая, к тому же, вдохновила ее на весь фильм в целом:

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Я всегда мечтала поработать с этой артисткой, мне очень хотелось написать для нее такую роль, в которой она могла бы блистать во всей красе и полноте своего невероятного таланта. К счастью, когда Лия Меджидовна прочитала сценарий, она сказала, что это ее роль!

Фильм производит кинокомпания Star Media для телеканала «Россия 1». Съемки проходят на Покровском бульваре, площади Никитские Ворота, Цветном бульваре и других атмосферных улицах Москвы.

Дата выхода «Кометы Галлея» пока не сообщается.

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