Чиповская и Прилучный снимаются в новом фильме: первые фото

Я всегда мечтала поработать с этой артисткой, мне очень хотелось написать для нее такую роль, в которой она могла бы блистать во всей красе и полноте своего невероятного таланта. К счастью, когда Лия Меджидовна прочитала сценарий, она сказала, что это ее роль!