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27 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове

Кортни Кокс заявила, что она является символом Дня благодарения

В честь Дня благодарения Кортни Кокс опубликовала в инстаграме видео, в котором вспомнила свой знаменитый танец из «Друзей» с индейкой на голове и повторила его.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса подписала свой пост:

Ну раз я символ Дня благодарения, то вот вам [видео], надеюсь, вы довольны?
Кортни Кокс

Также актриса пошутила, что если она увидит еще одну гифку из сериала, на которой танцует с индюшкой «как полная идиотка», то она «за себя не ручается».

Мэттью Перри и Кортни Кокс в сериале «Друзья»

Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу. Главные роли, помимо Кокс, исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Звезды сериала «Друзья» 25 лет спустя
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