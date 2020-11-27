Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове

В честь Дня благодарения Кортни Кокс опубликовала в инстаграме видео, в котором вспомнила свой знаменитый танец из «Друзей» с индейкой на голове и повторила его.
Актриса подписала свой пост:
Ну раз я символ Дня благодарения, то вот вам [видео], надеюсь, вы довольны?
Также актриса пошутила, что если она увидит еще одну гифку из сериала, на которой танцует с индюшкой «как полная идиотка», то она «за себя не ручается».
Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шестерых друзей в Нью-Йорке и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу. Главные роли, помимо Кокс, исполнили Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.