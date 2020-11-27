Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове

В честь Дня благодарения Кортни Кокс опубликовала в инстаграме видео, в котором вспомнила свой знаменитый танец из « Друзей » с индейкой на голове и повторила его.

Ну раз я символ Дня благодарения, то вот вам [видео], надеюсь, вы довольны?

Также актриса пошутила, что если она увидит еще одну гифку из сериала, на которой танцует с индюшкой «как полная идиотка», то она «за себя не ручается».