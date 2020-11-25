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25 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Алена Водонаева запустила собственное онлайн-шоу

Звезда «Дома 2» рассказала о работе над новым проектом
Кадр из онлайн-шоу Алены Водонаевой

Алена Водонаева, прославившаяся после участия в реалити-шоу «Дом 2», стала ведущей собственного онлайн-шоу «Дело Водонаевой». Первой героиней проекта стала Миранда Зомберг, транссексуальная женщина. В инстаграме Водонаева анонсировала новое шоу и поделилась эмоциями:

Новость
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Встречайте мою новую детку: «Дело Водонаевой». Мой новый проект и его первую серию. Весь последний месяц я работала над ним и, надеюсь, блин получился не комом.

Алена Водонаева — журналист по образованию, работала на телевидении в Тюмени. В 2004 году стала участницей реалити-шоу «Дом 2», в котором продержалась три года. После ухода из проекта пробовала себя в качестве певицы, а затем стала ведущей реалити-шоу Reality Girl с Отаром Кушанашвили. Вела также передачи «Голая десятка», «Спокойной ночи, мужики» вместе с Анфисой Чеховой, «Каникулы в Мексике», «ПараНормальных». В 2016 году вышел сериал «Бедные люди», в котором Водонаева выступила в качестве актрисы.

Отметим, что многие телезвезды ведут собственные онлайн-шоу, в частности, такие проекты есть у Ксении Собчак, Вячеслава Манучарова, Валерии.

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