Опубликованы новые фото Анджелины Джоли в образе Королевы Червей

В преддверии премьеры фильма «Питер Пэн и Алиса в Стране чудес» создатели киносказки обнародовали новые кадры из ленты. На них Анджелина Джоли запечатлена в образе своей героини — Королевы Червей, главной злодейки Страны чудес. Чтобы перевоплотиться в персонажа, Джоли примерила парик со светлыми волосами. На новых снимках у актрисы «выбеленное» лицо, осветленные брови, алые губы.
Новая картина — приквел британских сказок «Питер Пэн» Джеймса Барри и «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, в котором Питер и Алиса — родственники. Их старший брат погибает в аварии, и герои делают все возможное, чтобы спасти родителей от отчаяния и депрессии. Выбирая между фантазией и реальностью, Питер оказывается в Нетландии, а Алиса — в Стране чудес.
Примечательно, что в картине Джоли играет еще и мать Питера и Алисы. Главные роли исполняют Джордан А. Нэш («Аладдин») и Кира Чанса., их отца и мужа героини Джоли играет Дэвид Ойелоуо. В ленте задействованы также Майкл Кейн, Анна Чэнселлор («Фантастическая любовь и где ее найти»), Дерек Джекоби.
Режиссером фильма стала Бренда Чепмен, создавшая оскароносный мультфильм «Храбрая сердцем».
В российский прокат картина выйдет 26 ноября.