Опубликованы новые фото Анджелины Джоли в образе Королевы Червей

В преддверии премьеры фильма « Питер Пэн и Алиса в Стране чудес » создатели киносказки обнародовали новые кадры из ленты. На них Анджелина Джоли запечатлена в образе своей героини — Королевы Червей, главной злодейки Страны чудес. Чтобы перевоплотиться в персонажа, Джоли примерила парик со светлыми волосами. На новых снимках у актрисы «выбеленное» лицо, осветленные брови, алые губы.

Новая картина — приквел британских сказок «Питер Пэн» Джеймса Барри и «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, в котором Питер и Алиса — родственники. Их старший брат погибает в аварии, и герои делают все возможное, чтобы спасти родителей от отчаяния и депрессии. Выбирая между фантазией и реальностью, Питер оказывается в Нетландии, а Алиса — в Стране чудес.