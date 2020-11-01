Сказка с Джоли, трип с Цоем: 15 главных фильмов ноября

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1
Побочный эффект
Россия
/
2020
/
1 ч. 33 мин.
/
16+
триллер
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мистическая драма от сценариста «Горько!» об архитекторе и его жене, которых терзает таинственная квартира
2
Кольская сверхглубокая
5.1
14
оценок
Моя оценка
0
14 уже оценили
Россия
/
2020
/
1 ч. 53 мин.
/
16+
ужасы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине
3
Женщина, которая убежала
IMDb
7.2
Моя оценка
0
9 уже оценили
Южная Корея
/
2020
/
1 ч. 17 мин.
/
16+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Новая работа «корейского Вуди Аллена» Хона Сан-су о таинственных встречах замужней женщины с ее друзьями
4
Подольские курсанты
Россия
/
2020
/
2 ч. 10 мин.
/
12+
драма
военный
исторический
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История подвига подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой
5
Цой
Россия
,
Латвия
/
2020
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
биография
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Водитель, в чей автобус врезался автомобиль Виктора Цоя, везет тело легендарного музыканта в Ленинград в сопровождении его родных и близких
6
Дорогие товарищи!
4.7
37
оценок
IMDb
5.9
Моя оценка
0
37 уже оценили
Россия
/
2020
/
2 ч. 1 мин.
/
16+
драма
исторический
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
История кровавого разгона мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, закончившегося убийством 26 человек
7
Еще по одной
7.5
14
оценок
IMDb
8.1
Моя оценка
0
14 уже оценили
Дания
/
2020
/
1 ч. 50 мин.
/
18+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения
8
Страна грез
5.5
13
оценок
IMDb
6.2
Моя оценка
0
13 уже оценили
США
/
2019
/
1 ч. 38 мин.
/
16+
драма
триллер
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Марго Робби в антураже 30-х годов грабит банки и убегает от 17-летнего парня, которому очень нужно вознаграждение за ее голову
9
Дичь
IMDb
7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 41 мин.
/
18+
комедия
триллер
ужасы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Черная комедия о старшекласснице, которая меняется телами с серийным убийцей в исполнении Винса Вона
10
Афера по-голливудски
IMDb
8.0
Моя оценка
0
США
/
2020
/
1 ч. 44 мин.
/
16+
комедия
боевик
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Двое продюсеров решают провернуть аферу со страховкой давно забытого актера, но все идет не по плану
11
Бег
Россия
/
2020
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
триллер
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Полина Максимова и Евгений Романцов в мистическом триллере о чемпионе по легкой атлетике, который получает необычную сверхспособность
12
Взаперти
IMDb
8.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
США
/
2020
/
1 ч. 30 мин.
триллер
детектив
ужасы
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Психологический триллер о матери, которая превратила жизнь своей дочери в тюрьму, с Сарой Полсон в главной роли
13
Человек из Подольска
Моя оценка
0
6 уже оценили
Россия
/
2020
/
1 ч. 32 мин.
/
16+
драма
Расписание и билеты
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экранизация одноименной пьесы Дмитрия Данилова о молодом человеке, который попадает в очень необычный полицейский участок
14
На острие
Россия
/
2020
/
1 ч. 55 мин.
/
6+
драма
спорт
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Экшен-драма о противостоянии двух саблисток не только на турнирах, но и в жизни
15
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
4.1
29
оценок
IMDb
4.5
Моя оценка
0
29 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 34 мин.
/
6+
драма
фэнтези
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо играют родителей Питера Пэна и Алисы в Стране чудес в фэнтезийной предыстории знаменитых британских сказок
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