Сказка с Джоли, трип с Цоем: 15 главных фильмов ноября

5 Цой Россия, Латвия / 2020 / 1 ч. 38 мин. / 16+ драма биография Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер Водитель, в чей автобус врезался автомобиль Виктора Цоя, везет тело легендарного музыканта в Ленинград в сопровождении его родных и близких

6 Дорогие товарищи! 4.7 37

оценок IMDb5.9 Моя оценка 0 37 уже оценили Россия / 2020 / 2 ч. 1 мин. / 16+ драма исторический Расписание и билеты Хочу посмотреть 1 Трейлер История кровавого разгона мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, закончившегося убийством 26 человек

7 Еще по одной 7.5 14

оценок IMDb8.1 Моя оценка 0 14 уже оценили Дания / 2020 / 1 ч. 50 мин. / 18+ драма Расписание и билеты Хочу посмотреть 2 Трейлеры Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения

8 Страна грез 5.5 13

оценок IMDb6.2 Моя оценка 0 13 уже оценили США / 2019 / 1 ч. 38 мин. / 16+ драма триллер Хочу посмотреть 2 Трейлеры Марго Робби в антураже 30-х годов грабит банки и убегает от 17-летнего парня, которому очень нужно вознаграждение за ее голову