Сказка с Джоли, трип с Цоем: 15 главных фильмов ноября

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Самые ожидаемые фильмы ноября 2020

Мадс Миккельсен проводит алкогольный эксперимент, блондинка Джоли играет маму сказочных героев, а Цыганов перевозит тело погибшего Цоя — выбираем, на что сходить в кино в последний осенний месяц
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1
Побочный эффект
Россия/2020/1 ч. 33 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
Мистическая драма от сценариста «Горько!» об архитекторе и его жене, которых терзает таинственная квартира
2
Кольская сверхглубокая
5.114
оценок
Моя оценка
0
14 уже оценили
Россия/2020/1 ч. 53 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер1Рецензия
Фильм ужасов о мистических событиях, которые произошли во время взрыва на Кольской сверхглубокой скважине
3
Женщина, которая убежала
IMDb7.2
Моя оценка
0
9 уже оценили
Южная Корея/2020/1 ч. 17 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Новая работа «корейского Вуди Аллена» Хона Сан-су о таинственных встречах замужней женщины с ее друзьями
4
Подольские курсанты
Россия/2020/2 ч. 10 мин./12+
Расписание и билеты
1Трейлер
История подвига подольских курсантов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой
5
Цой
Россия, Латвия/2020/1 ч. 38 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
Водитель, в чей автобус врезался автомобиль Виктора Цоя, везет тело легендарного музыканта в Ленинград в сопровождении его родных и близких
6
Дорогие товарищи!
4.737
оценок
IMDb5.9
Моя оценка
0
37 уже оценили
Россия/2020/2 ч. 1 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
История кровавого разгона мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году, закончившегося убийством 26 человек
7
Еще по одной
7.514
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
14 уже оценили
Дания/2020/1 ч. 50 мин./18+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Воодушевившись теорией, согласно которой малое содержание алкоголя в крови положительно влияет на жизнь, школьные учителя решают каждый день находиться в состоянии очень легкого опьянения
8
Страна грез
5.513
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
13 уже оценили
США/2019/1 ч. 38 мин./16+
2Трейлеры
Марго Робби в антураже 30-х годов грабит банки и убегает от 17-летнего парня, которому очень нужно вознаграждение за ее голову
9
Дичь
IMDb7.4
Моя оценка
0
8 уже оценили
США/2020/1 ч. 41 мин./18+
Расписание и билеты
1Трейлер
Черная комедия о старшекласснице, которая меняется телами с серийным убийцей в исполнении Винса Вона
10
Афера по-голливудски
IMDb8.0
Моя оценка
0
США/2020/1 ч. 44 мин./16+
Расписание и билеты
1Трейлер
Двое продюсеров решают провернуть аферу со страховкой давно забытого актера, но все идет не по плану
11
Бег
Россия/2020/1 ч. 30 мин./16+
1Трейлер
Полина Максимова и Евгений Романцов в мистическом триллере о чемпионе по легкой атлетике, который получает необычную сверхспособность
12
Взаперти
IMDb8.2
Моя оценка
0
1 уже оценил
США/2020/1 ч. 30 мин.
Расписание и билеты
1Трейлер
Психологический триллер о матери, которая превратила жизнь своей дочери в тюрьму, с Сарой Полсон в главной роли
13
Человек из Подольска
Моя оценка
0
6 уже оценили
Россия/2020/1 ч. 32 мин./16+
Расписание и билеты
2Трейлеры
Экранизация одноименной пьесы Дмитрия Данилова о молодом человеке, который попадает в очень необычный полицейский участок
14
На острие
Россия/2020/1 ч. 55 мин./6+
2Трейлеры
Экшен-драма о противостоянии двух саблисток не только на турнирах, но и в жизни
15
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес
4.129
оценок
IMDb4.5
Моя оценка
0
29 уже оценили
США/2020/1 ч. 34 мин./6+
2Трейлеры
Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо играют родителей Питера Пэна и Алисы в Стране чудес в фэнтезийной предыстории знаменитых британских сказок
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