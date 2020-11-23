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23 ноября 2020, Кино Mail.ruстатья

«На острие» и еще 5 лент о захватывающем противостоянии в спорте

Спорт столкнул их не только на льду, треке, теннисном корте и фехтовальной дорожке, но и в жизни, а в ней конфликт всегда острее и драматичнее, чем на спортивной арене. Несколько таких пронзительных историй соперничества — в нашей киноподборке
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«На острие», в прокате с 26 ноября

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Светлана Ходченкова и Стася Милославская на съемках фильма «На острие», фото: Сюзанна Дарни

Облаченные в белоснежные костюмы и вооруженные сверкающими клинками, Светлана Ходченкова и Стася Милославская разыгрывают эпическое противостояние двух саблисток в первом российском фильме о фехтовании. Александра Покровская — заслуженная фехтовальщица, всю себя посвятившая спорту и пожертвовавшая многим ради успеха, увенчать который должна золотая медаль на предстоящих Олимпийских играх. Милославская воплощает на экране ее молодую соперницу — дерзкую провинциалку, одержимую победой и стремительно покоряющую турнир за турниром. Отчаянная схватка двух ярких и сильных женщин подчеркивается напряженными и эффектными поединками на дорожке и острым конфликтом в жизни — каждой придется решить, готова ли она поступиться совестью и переступить через себя ради своей цели.

На острие
2020/Россия12+драмаспорт

«Борг/Макинрой»

Биографическая лента «Борг/Макинрой» рассказывает о легендарном столкновении двух теннисистов во время Уимблдона 1980 года. Первая ракетка Швеции, Бьорн Борг славится своей невозмутимой, рассудительной и хладнокровной игрой, позволившей ему стать неоднократным чемпионом теннисных турниров. В тот год его противником становится американец Джон Макинрой — молодой, вспыльчивый, несдержанный и нахальный теннисист в исполнении Шайи ЛаБафа. Лед и пламень, айсберг и вулкан, молот и кинжал — трудно представить себе двух столь разных соперников, какими были тогда Борг и Макинрой. На контрасте их характеров строится драматургия всего фильма, рассказывающего о спортсменах как о двух чрезвычайно одиноких людях, переживающих свою личную драму.

6.8
Борг/Макинрой
2017/Дания, Финляндия, Швеция16+драмабиографияспорт
Моя оценка

«Тоня против всех»

В 2017 году на экраны вышла неординарная трагикомедия «Тоня против всех», в которой Марго Робби сыграла одну из своих самых интересных ролей – фигуристку Тоню Хардинг. Именно она стала первой американкой, выполнившей сложнейший тройной аксель, однако прославилась девушка после громкого скандала с нападением на ее конкурентку Нэнси Керриган. Трудное детство Хардинг прошло под надзором строгой матери, а ее путь к славе лежал через многочисленные падения, унижения и слезы. Кажется, всю жизнь Тоня провела в борьбе – с матерью, проблемным мужем, судьями и отчаянием, вопреки которому она смогла добиться своего. В фильме все это приправлено черным юмором и саркастичными интонациями, как нельзя лучше подходящими героине, которой постоянно приходится отстаивать свой талант и способности.

6.5
Тоня против всех
2017/США18+драмабиографияспорт
Моя оценка

«Битва полов»

Теннисный матч 1973 года с участием 55-летнего чемпиона Уимблдона Бобби Риггса и 29-летней Билли Джин Кинг вошел в историю под названием «Битва полов» и стал знаковым событием как для всех спортсменок, так и для женщин всего мира в целом. Феминистичная Эмма Стоун и фееричный Стив Карелл вступают в нешуточное противостояние не столько на корте, сколько на поле общественного мнения — в эпоху, когда борьба за равные права мужчин и женщин была главной повесткой дня (впрочем, за почти пятьдесят лет мало что изменилось). Неслучайно переживаниям героини и ее личной жизни уделяется больше времени, чем самим матчам, — Стоун великолепна в роли упорной и обаятельной Кинг, а Карелл делает все, чтобы его отнюдь не самый приятный персонаж был любопытен.

5.7
Битва полов
2017/США, Великобритания18+драмакомедиябиографияспорт
Моя оценка

«Гонка»

Эпоха смертельных гонок, беспечных ездоков и непримиримых соперников оживает в биографической драме о противостоянии двух гонщиков, британца Джеймса Ханта и австрийца Ники Лауды. Крис Хемсворт и Даниэль Брюль играют двух знаменитых конкурентов, за соперничеством которых следил весь мир во время Формулы-1 в сезоне 1976 года. Рациональный и дисциплинированный Лауда — уже состоявшийся чемпион мира и абсолютный фаворит гонок. Харизматичный и бескомпромиссный Хант — молодой и перспективный гонщик, обаятельный любимец женщин. Волнительная погоня за триумфом стоит обоим колоссальных физических сил и эмоциональных затрат не только на трассе, но и в жизни, а их бесконечное соперничество приводит ко взаимному уважению на склоне карьеры, когда судьба разводит их по совершенно разным направлениям.

7.8
Гонка
2013/США, Германия, Великобритания16+драмабиографиябоевикспорт
Моя оценка

«Легенда №17»

Байопик о выдающемся нападающем советской сборной по хоккею Валерии Харламове подарил Даниле Козловскому его звездную роль, а нам — духоподъемное кино о силе характера и человечности, которым невозможно противостоять. 2 сентября 1972 года Харламов забил решающие шайбы в матче против непобедимых, как тогда казалось, канадцев из НХЛ в Монреале. К этому дню он шел нелегким путем упорных тренировок с суровым тренером Анатолием Тарасовым, не сдаваясь даже под гнетом системы и интриг, без которых не обходится мир большого спорта. Вопреки общественному мнению, не дававшему советской команде шанса на победу, эта историческая битва перевернула представление всего мира о нашем спорте, а Харламова воздвигла в ранг легенды. Под номером 17.

7.9
Легенда №17
2013/Россия6+драмабиографияспорт
Моя оценка
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