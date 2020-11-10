Пистолет Шона Коннери из первого фильма о Бонде уйдет с молотка

Пистолет Walther PP, с которым Шон Коннери появился на экране в первом фильме о супершпионе Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» (1962), уйдет с молотка 3 декабря, сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Julien's auctions.
Аукцион будет проходить в Беверли Хиллз (Калифорния), за его ходом можно будет следить онлайн. В сообщении аукционного дома говорится:
В кинодебюте Джеймса Бонда Коннери использует это оружие в течение всего фильма. Это помогло показать персонажа именно таким, каким он предстает в книгах, фильмах и других медиа уже почти шесть десятилетий.
Шон Коннери умер 31 октября 2020 года в возрасте 90 лет. Он играл агента 007 в лентах «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды». Кроме Коннери, роль Бонда в разное время также исполняли Пирс Броснан, Тимоти Далтон, Роджер Мур, Джордж Лэзенби. В начале 2021 года на экраны должен выйти новый фильм о спецагенте — «Не время умирать». Бонда на экране в последний раз воплотит Дэниэл Крэйг. Предполагается, что затем роль отойдет другому актеру.