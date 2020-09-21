Назван наиболее вероятный претендент на роль Джеймса Бонда

По слухам, циркулирующим в сети, наиболее вероятным следующим кандидатом на исполнение роли Джеймса Бонда является Том Харди. Об этом сообщает The Mirror.
Новый актер должен сменить Дэниэла Крэйга в роли Бонда после выхода фильма «Не время умирать». По данным источников, о том, что спецагента будет играть звезда фильма «Веном», продюсеры якобы планировали объявить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официальное заявление может сдвинуться на конец 2020 года или начало 2021-го.
Дэниэл Крэйг снялся в пяти фильмах о Бонде и уже заявлял, что больше не будет играть героя. Ранее роль знаменитого спецагента также исполняли Шон Коннери, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и другие звезды.
Том Харди известен ролями в фильмах и сериалах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк», «Табу». Прежде основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон. Букмекеры также активно делают ставки на Ричарда Мэддена.
Премьера фильма «Не время умирать» Кэри Фукунаги намечена на ноябрь 2020 года. Кроме Крэйга, в новом фильме о Бонде появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рами Малек, Ана де Армас.