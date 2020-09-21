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21 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Назван наиболее вероятный претендент на роль Джеймса Бонда

Дэниэл Крэйг больше не будет играть спецагента
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7
фотографий
7
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По слухам, циркулирующим в сети, наиболее вероятным следующим кандидатом на исполнение роли Джеймса Бонда является Том Харди. Об этом сообщает The Mirror.

Новый актер должен сменить Дэниэла Крэйга в роли Бонда после выхода фильма «Не время умирать». По данным источников, о том, что спецагента будет играть звезда фильма «Веном», продюсеры якобы планировали объявить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официальное заявление может сдвинуться на конец 2020 года или начало 2021-го.

Дэниэл Крэйг снялся в пяти фильмах о Бонде и уже заявлял, что больше не будет играть героя. Ранее роль знаменитого спецагента также исполняли Шон Коннери, Пирс Броснан, Тимоти Далтон и другие звезды.

Том Харди известен ролями в фильмах и сериалах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Дюнкерк», «Табу». Прежде основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон. Букмекеры также активно делают ставки на Ричарда Мэддена.

Не время умирать
2020/США, Великобритания12+триллербоевикприключения

Премьера фильма «Не время умирать» Кэри Фукунаги намечена на ноябрь 2020 года. Кроме Крэйга, в новом фильме о Бонде появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Рами Малек, Ана де Армас.

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