Определен лучший Джеймс Бонд в истории

Еженедельник RadioTimes провел среди своих читателей голосование, спросив, какой из актеров справился с ролью Джеймса Бонда лучше всех. Всего в опросе приняли участие более 14 тыс. человек.
Поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. Он стал первым агентом 007 в кино и снялся в пяти фильмах бондианы — «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды».
«Серебро» досталось Тимоти Далтону, сыгравшему в картинах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство», а «бронза» — Пирсу Броснану, воплотившему на экранах Джеймса Бонда в фильмах «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда» и «И целого мира мало».
В фильмах об агенте 007 в разные годы сыграли также Дэниэл Крэйг, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.