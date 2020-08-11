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11 августа 2020, Газета.Ruновость

Определен лучший Джеймс Бонд в истории

Известный журнал провел голосование среди читателей
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Еженедельник RadioTimes провел среди своих читателей голосование, спросив, какой из актеров справился с ролью Джеймса Бонда лучше всех. Всего в опросе приняли участие более 14 тыс. человек.

Взболтать, но не смешивать: все фильмы про Джеймса Бонда

Поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. Он стал первым агентом 007 в кино и снялся в пяти фильмах бондианы — «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды».

«Серебро» досталось Тимоти Далтону, сыгравшему в картинах «Искры из глаз» и «Лицензия на убийство», а «бронза» — Пирсу Броснану, воплотившему на экранах Джеймса Бонда в фильмах «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда» и «И целого мира мало».

В фильмах об агенте 007 в разные годы сыграли также Дэниэл Крэйг, Джордж Лэзенби и Роджер Мур.

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Roger Moore
Шон Коннери
Sean Connery
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Пирс Броснан
Pierce Brosnan
007: СПЕКТР
Назван величайший киногерой в истории
Осьминожка
На секретной службе ее Величества
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Искры из глаз
Не время умирать
Тимоти Далтон
Timothy Dalton
Дэниэл Крэйг
Daniel Craig
Живешь только дважды
И целого мира мало
Завтра не умрет никогда
007: Координаты «Скайфолл»
Джордж Лэзенби
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Золотой глаз
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